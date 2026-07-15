Una chica cayó armada con una pistola robada hace 41 años

La Policía de Quilmes arrestó a una joven de 19 años este miércoles tras una violenta pelea vecinal en la intersección de las calles 833 y 887 de San Francisco Solano. Los efectivos policiales incautaron una pistola Bersa calibre .22 que la sospechosa ocultaba entre sus prendas de vestir. El operativo se inició luego de que una serie de denuncias de los vecinos alertaran sobre disturbios armados en la vía pública.

El personal del Comando de Patrullas acudió al lugar del hecho tras recibir un llamado de emergencia al número 911. La denuncia telefónica advirtió sobre una confrontación física entre varias mujeres en la vía pública de la jurisdicción correspondiente a la Comisaría Cuarta.

Los uniformados divisaron a un grupo de vecinas que se golpeaban mutuamente cuando arribaron al sector de la gresca. Varios sospechosos corrieron en distintas direcciones al notar el arribo de las patrullas policiales de la comuna. Una de las involucradas escapó de la escena e ingresó de manera ilegal a una vivienda cercana para eludir el arresto de la fuerza de seguridad.

Los oficiales de la Comisaría Cuarta persiguieron a la sospechosa hasta el interior del domicilio particular. La joven demostró una actitud sumamente agresiva dentro de la propiedad privada y opuso resistencia física. Los agentes del orden aplicaron técnicas de reducción física y neutralizaron a la agresora a los pocos minutos de iniciado el altercado.

El personal policial realizó una requisa corporal de urgencia sobre las pertenencias de la aprehendida para asegurar la escena. Los policías secuestraron la pistola Bersa calibre .22 de doble acción entre las ropas de la mujer. El arma de fuego poseía un proyectil intacto alojado en la recámara y ocho municiones dentro del cargador correspondiente, lista para el disparo.

Los peritos informáticos ingresaron la numeración del arma de fuego en el sistema de antecedentes policiales para constatar su procedencia. El informe oficial reveló que la pistola registra un pedido de secuestro activo desde el 10 de julio de 1985. La Comisaría Primera de Almirante Brown había requerido el decomiso del arma en el marco de una causa judicial por un robo calificado que ocurrió hace más de cuatro décadas en dicho distrito.

Dos vecinas se acercaron a los oficiales cuando la imputada salía del domicilio bajo custodia de los uniformados. Las denunciantes aseguraron que la joven, identificada como Martínez, las agredió físicamente y las amenazó de muerte durante la riña vecinal previa.

La policía secuestró la pistola y la totalidad de los cartuchos de forma inmediata para el inicio de las pericias. Los uniformados trasladaron a la acusada hacia el calabozo de la Comisaría Quilmes Cuarta para asegurar su comparecencia. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 5 del Departamento Judicial de Quilmes asumió la dirección de las actuaciones penales. El agente fiscal dispuso que Martínez permanezca en calidad de detenida y ordenó la remisión del expediente a la sede judicial de manera urgente.