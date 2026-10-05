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Quilmes-Hudson-Berazategui

Una discusión de pareja casi termina en tragedia en una casa en Solano

Por Redacción

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes 4ª aprehendieron a una mujer de 30 años tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de San Francisco Solano durante las últimas horas. La sospechosa intimidó a su expareja con un arma de fuego en medio de un conflicto familiar en la finca de la avenida 24. El personal policial ingresó a la propiedad luego de la denuncia de la víctima y secuestró tres pistolas que la acusada ocultaba en el inmueble.

El afectado mantuvo una fuerte discusión verbal con su expareja en el interior de la casa. La mujer incrementó las agresiones durante el enfrentamiento y tomó un arma de fuego para amedrentar a la víctima. El hombre escapó de la residencia hacia la vía pública para solicitar auxilio a las fuerzas de seguridad.

Los uniformados arribaron al lugar y tomaron contacto inmediato con el denunciante. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 del Departamento Judicial Quilmes evaluó la gravedad de la situación y tramitó la orden judicial de irrupción con el Juzgado de Garantías de turno.

Los agentes de la policía ingresaron a la finca y redujeron a la imputada sin que se produjeran lesionados. La inspección del domicilio permitió el hallazgo de tres armas de fuego de distinto calibre. Los efectivos incautaron una pistola Taurus PT809 calibre 9 milímetros, una Bersa Thunder calibre .22 y una Bersa Thunder calibre .380.

Las tres pistolas no poseían proyectiles en sus cargadores al momento del operativo policial. Los peritos constataron además que el armamento secuestrado carecía de pedidos de secuestro o impedimentos legales.

La patrulla trasladó a la aprehendida y el armamento incautado a la sede de la Comisaría Quilmes 4ª. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Quilmes asumió la competencia del expediente e imputó a la acusada por el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil y arma de guerra. La Justicia avanzará con los peritajes correspondientes para esclarecer los detalles de la agresión y determinar el origen de las pistolas halladas.

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