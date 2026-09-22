Una feroz discusión terminó a los tiros y conmociona al barrio Villa Itatí

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Segunda detuvieron a un acusado de 29 años mediante un allanamiento en Villa Itatí el pasado 18 de septiembre. El sospechoso atacó a balazos la vivienda de un vecino tras una discusión verbal a fines de agosto. El procedimiento policial tuvo lugar en la intersección de Acceso Sudeste y Maipú, donde las fuerzas de seguridad incautaron el arma de fuego empleada en el hecho.

El episodio violento comenzó el 28 de agosto a raíz de un enfrentamiento entre dos residentes del barrio. El agresor regresó horas más tarde al domicilio de la víctima y ejecutó múltiples disparos contra la fachada de la propiedad.

El ataque armado provocó destrozos materiales en la estructura de la finca pero no dejó personas heridas. La víctima radicó la denuncia correspondiente e inició las actuaciones policiales para esclarecer el suceso.

Los agentes de la Seccional Segunda desplegaron tareas de campo e inteligencia operativa para identificar al autor de la agresión. Los investigadores recolectaron pruebas decisivas y localizaron la vivienda donde se ocultaba el imputado.

El Juzgado de Garantías interviniente otorgó la orden de entrada y registro para la finca de Villa Itatí. El personal policial irrumpió en la residencia el 18 de septiembre y redujo al sospechoso sin que ofreciera resistencia.

Las fuerzas de seguridad requisaron el inmueble y secuestraron un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible. El tambor de la herramienta de fuego contenía dos proyectiles intactos listos para el disparo.

La Unidad Funcional de Instrucción Número 3 del Departamento Judicial de Quilmes tomó la intervención del caso. la fiscalía dispuso la aprehensión formal del implicado por los delitos de abuso de armas y portación ilegal de arma de uso civil. El detenido permanecerá alojado en la sede policial a la espera de la declaración indagatoria correspondiente.