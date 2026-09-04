Una furiosa persecución terminó con chocados, heridos y 5 arrestos

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco delincuentes tras una persecución policial desatada el miércoles desde el centro de Quilmes hasta la colectora de Villa Domínico. Varios móviles de las comisarías locales, la UTOI y la Prefectura persiguieron a toda velocidad un auto robado a lo largo de la autopista Buenos Aires-La Plata. El operativo finalizó con la aprehensión de la banda sospechosa y el secuestro de un arma de fuego.

El procedimiento comenzó cuando los agentes del Comando de Patrullas detectaron un Fiat Cronos en la esquina de las calles Mitre y Garibaldi. Las fuerzas del orden sabían que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por un asalto a mano armada cometido momentos antes en Avellaneda. El conductor aceleró de manera intempestiva frente a la voz de alto e inició una veloz fuga por la trama urbana del municipio.

El despliegue contó con la colaboración del Gabinete Táctico de Operaciones de las comisarías Primera, Segunda y Séptima del distrito. El automóvil sospechoso ingresó a la autopista Buenos Aires-La Plata con dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno de los patrulleros colisionó contra el rodado robado durante el seguimiento sobre la traza principal. El impacto provocó la reventadura de una cubierta del móvil y el posterior choque de la unidad contra el guardarraíl.

La sargento Belén Ramírez y la oficial Barrios sufrieron lesiones y golpes a raíz del accidente. Una ambulancia trasladó a las efectivas hacia el Hospital Iriarte de Quilmes, donde recibieron el alta médica tras la revisión correspondiente.

La policía desplegó un operativo cerrojo en las bajadas y logró la interceptación del vehículo en la colectora de la autopista. Los sospechosos intentaron escapar a pie, pero los uniformados redujeron a los cinco ocupantes a pocos metros del lugar.

El personal policial recuperó el auto sustraído y halló una pistola desarmada sobre el asfalto. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Número 1 de Lanús-Avellaneda imputó a los dos jóvenes mayores de edad por robo agravado de automotor y entregó a los tres menores de edad a sus progenitores.