Una gigantesca deuda millonaria amenaza a un histórico sanatorio de Bernal

El Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Quilmes verificó y admitió una deuda por un total de $9.648.692.827,26 en el marco del concurso preventivo del Sanatorio Bernal. La resolución judicial y los dictámenes de la sindicatura determinaron esta suma equivalente a más de 6 millones de dólares mediante el desglose del pasivo exigible por capital e intereses. Este dictamen judicial se conoció este jueves 24 de septiembre de 2026 a varios meses del inicio del proceso concursando.

El establecimiento de salud cuenta con 331 empleados y 130 camas de internación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero se posicionó como el acreedor principal del sanatorio con acreencias reconocidas por $7.421.916.820,40. Esta suma representa el 77 por ciento del pasivo total del centro de salud e incluye un crédito con privilegio general de $4.837.409.009,22 junto a otro quirografario de $2.584.507.811,18.

La suma restante involucra a más de 200 acreedores distribuidos entre diferentes sectores operativos y prestadores de servicios. Los organismos de seguridad social y previsionales acumulan un monto verificado de $794.360.327,44. La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires reclama más de 269 millones de pesos entre sus diferentes categorías de crédito. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina suma acreencias por más de 247 millones de pesos, la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina alcanza los 214 millones de pesos y Prevención ART registra deudas por más de 119 millones de pesos.

El grupo de profesionales médicos y personal sanitario concentra acreencias judiciales por un total de $591.411.327,44. Esta lista reúne a numerosos especialistas y firmas ligadas a la atención médica integral. Los acreedores comerciales, entidades financieras y proveedores de servicios suman deudas por $694.144.044,11. En esta categoría figuran prestaciones de empresas como AySA, Banco Santander Río, Edesur, laboratorios, droguerías y distribuidores de insumos médicos.

La nómina de deudas verificadas contempla además $146.860.307,87 correspondientes a préstamos otorgados por socios y particulares. Entre estos acreedores figuran los nombres de Eduardo Vicente Mattera, Ignacio López Fernández, Juan Francisco Stocchetti, Juan Martín Stocchetti, Oscar Alejandro Migone y Pablo Ignacio Ceresa.

Las resoluciones excluyeron varias obligaciones presentadas en el expediente. Los créditos reclamados por la Municipalidad de Quilmes por 426 millones de pesos y por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires resultaron declarados inadmisibles. Las demandas laborales en trámite sin sentencia firme continúan su curso legal en el fuero de trabajo y no forman parte de este monto consolidado.

El juzgado constituyó el comité de control con acreedores quirografarios denunciados de mayor volumen. La Municipalidad de Quilmes, la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina y la firma Europharma S.A. integran este órgano junto a María Laura Ballesteros como representante designada de los trabajadores. El pasivo exigible demuestra la compleja situación financiera que atraviesa la emblemática institución médica de Bernal.