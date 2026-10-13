Una mujer acuchilló a su pareja en medio de una feroz discusión en Bernal

Efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes detuvieron a una mujer tras herir a su pareja con un cuchillo en el tórax durante la jornada del pasado jueves en una vivienda situada sobre la calle Lamadrid en Bernal. Los agentes policiales acudieron al domicilio luego de recibir un llamado de emergencia al sistema de seguridad y procedieron a la aprehensión de la agresora. Los profesionales médicos del servicio de emergencias asistieron a la víctima en el sitio del ataque y descartaron la necesidad de un traslado hospitalario.

La policía entrevistó al hombre herido al llegar a la finca. La víctima relató que mantuvo una fuerte pelea verbal con su pareja dentro de la propiedad. La agresora tomó un arma blanca durante el altercado y arrojó el elemento cortopunzante contra el cuerpo del hombre.

Los uniformados identificaron a la implicada dentro de la residencia y ejecutaron la aprehensión de forma inmediata. Las autoridades solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME para revisar la lesión en el tórax. Los médicos curaron la herida y comprobaron que el paciente no presentaba riesgo de vida.

Los efectivos trasladaron a ambas personas por separado hasta la sede de la Comisaría Quilmes Segunda. Los agentes completaron las planillas de rigor y notificaron los detalles del procedimiento a las autoridades judiciales.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Quilmes asumió la investigación del expediente penal. El fiscal en turno caratuló el expediente bajo la figura legal de lesiones leves y ordenó las directivas pertinentes para avanzar en la causa.