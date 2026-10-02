Una mujer asume por primera vez el control de los Bomberos de Bernal

La doctora Natalia Messina asumió como la primera presidenta de la Asociación Bomberos Voluntarios de Bernal tras la proclamación de la comisión directiva durante la noche del jueves en el Cuartel Central de Quilmes. La Asamblea Anual Ordinaria aprobó la memoria y el balance del período con el respaldo de los socios presentes en el establecimiento. La nueva autoridad alcanzó la conducción de la institución mediante la presentación de lista única tras desempeñarse como secretaria del organismo durante treinta años.

La jornada institucional contó con la presencia y supervisión de un inspector de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Un veedor de la Municipalidad de Quilmes asistió también al encuentro para certificar la legalidad del proceso electoral.

Los asociados consagraron a las nuevas autoridades de la Honorable Comisión Directiva al término de la votación. La flamante titular ejerce la profesión de abogada y cuenta con una extensa trayectoria de tres décadas en el trabajo comunitario de la entidad.

Messina dirigió unas palabras a los presentes al finalizar la asamblea ejecutiva. La titular agradeció la confianza depositada en su figura para el liderazgo del organismo durante el nuevo período de gestión.

La presidenta remarcó la importancia de mantener a la institución como un modelo de referencia operativa en todo el país. La dirigencia buscará potenciar la labor conjunta entre el Cuerpo Activo, la Reserva y la Comisión Directiva para optimizar el servicio prestado a toda la comunidad bernalense.