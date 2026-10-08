Una mujer dirigirá por primera vez en Primera B y será a Argentino de Quilmes

La árbitra Ariadna Palacios dirigirá este sábado el partido de fútbol entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes en el estadio Carlos Sacaan. La AFA designó a la jueza de 29 años para impartir justicia en la tercera categoría del fútbol argentino tras su paso por el Torneo Proyección, el Promocional y la Primera C. La jueza principal asumirá el arbitraje del encuentro junto a sus asistentes en el marco de una fecha trascendental para el arbitraje nacional.

El choque entre el León Verde y el Mate comenzará a las 15 horas. La jornada marcará un hito en la historia del fútbol de ascenso porque una jueza principal tomará las decisiones dentro del campo de juego en esta categoría por primera vez.

Ambos planteles llegarán al compromiso sin objetivos deportivos pendientes en la actual etapa del torneo. El equipo local consumó su descenso a la Primera C en las fechas previas, mientras que el club de Quilmes perdió sus oportunidades de clasificación a los playoffs.

La jueza de 29 años encabeza una cuaterna arbitral con trayectoria en las categorías de ascenso. Matías Noli y Tomás Otero acompañarán a la referí en las líneas laterales como árbitros asistentes. El colegio de árbitros designó a Mauro Trinidad para cumplir la función de cuarto árbitro durante el cotejo.

Palacios suma experiencia en diversos torneos del fútbol argentino. La referí dirigió encuentros del Torneo Proyección, la división Promocional y la Primera C en temporadas pasadas. La profesional también ocupó roles como jueza asistente y cuarta árbitra en múltiples jornadas oficiales.

El encuentro del próximo sábado quedará registrado en los libros de historia del fútbol regional. La designación de Palacios consolidará la presencia femenina en los puestos de arbitraje principal dentro de la Primera B Metropolitana.