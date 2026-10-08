Una mujer policía enfrentó a tiros a los ladrones en la parada del colectivo

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires repelió a disparos un intento de asalto cometido por delincuentes durante la mañana de este jueves en la localidad de La Cañada, en Quilmes. La mujer desenfundó su arma reglamentaria y efectúo varios disparos tras sufrir el abordaje de los asaltantes mientras esperaba el transporte público en la vía pública. Los ladrones escaparon a toda prisa del lugar sin lograr apoderarse de sus pertenencias tras el enfrentamiento armado. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero de los delincuentes prófugos.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día en el barrio de La Cañada. La mujer policía se encontraba vestida de civil y caminaba hacia la parada de colectivos para dirigirse a su puesto de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los malvivientes interceptaron a la víctima a mitad de calle con intenciones de robo. Los sospechosos amenazaron a la agente para exigirle la entrega de sus objetos personales y de su bolso.

La oficial reaccionó de inmediato y dio el grito de alto ante la amenaza de los agresores. La agente extrajo su pistola reglamentaria y disparó hacia los delincuentes para poner en resguardo su integridad física.

El ataque con el arma de fuego tomó por sorpresa a los integrantes de la banda criminal. Los asaltantes emprendieron la fuga a pie por las calles internas del vecindario sin concretar el robo de ningún objeto de valor.

Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones y llamaron al número de emergencias para alertar a las autoridades sobre lo sucedido. Los patrulleros de la seccional correspondiente llegaron a la escena minutos después del enfrentamiento.

Los efectivos policiales constataron que la mujer resultó ilesa tras el tiroteo y recabaron los primeros datos sobre la vestimenta y la fisonomía de los prófugos. Las patrullas recorren los barrios linderos y analizan los dominios de la zona para identificar a los responsables de la tentativa de asalto.