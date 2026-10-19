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Quilmes-Hudson-Berazategui

Una mujer se quitó toda la ropa frente a policías en plena calle de Solano

Por Redacción

Efectivos de la Policía de Prevención Local detuvieron a una mujer de 39 años en la localidad quilmeña de San Francisco Solano este domingo 18 de octubre de 2026, tras protagonizar un episodio de alteración pública en una garita de seguridad ubicada en la intersección de la avenida Pasco y la calle 895. Los uniformados intervinieron de manera inmediata cuando la sospechosa se aproximó al puesto de vigilancia en un estado avanzado de exaltación, se quitó las prendas de vestir frente al personal y exhibió sus partes íntimas.

Los agentes de seguridad contuvieron a la persona y la ingresaron rápidamente al interior del puesto policial para resguardar la tranquilidad de la zona. Los uniformados percibieron un fuerte aliento etílico en la involucrada y solicitaron de inmediato la presencia de personal femenino de refuerzo.

Las agentes femeninas llegaron al lugar de los hechos y trasladaron a la demorada hacia la Comisaría Cuarta de Quilmes. Las autoridades policiales completaron las tareas de identificación personal de la ciudadana en la dependencia correspondiente.

El personal policial comunicó los detalles del episodio a la Unidad Funcional de Instrucción Número 8 del Departamento Judicial de Quilmes. El fiscal a cargo dispuso el inicio de las actuaciones legales y otorgó las directivas operativas para continuar con el procedimiento judicial.

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