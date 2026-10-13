Una multitud desbordó el festival de videojuegos y tecnología en La Bernalesa

El Municipio de Quilmes y la Universidad Nacional de Quilmes organizaron la cuarta edición del Quilmes Game Fest 2026 el sábado 10 de octubre en la sede de Quilmes TEC, situada en Lamadrid y Martín Rodríguez, mediante muestras interactivas, charlas y juegos abiertos a toda la familia. Los organizadores concretaron el evento con entrada libre y gratuita para promover la industria del videojuego y potenciar la cultura lúdica en la región. Las familias disfrutaron de propuestas tecnológicas, ferias de diseño independiente y espacios gastronómicos durante toda la jornada.

La iniciativa reunió a desarrolladores, artistas, diseñadores y público aficionado en un mismo predio. El director general de Formación Laboral, Franco Montali, destacó el crecimiento constante de la convocatoria y la participación activa de los vecinos con la institución educativa. Por su parte, la docente e investigadora Julieta Lombardelli remarcó la importancia de abrir las puertas universitarias para visibilizar los diversos formatos de la cultura del juego.

Los asistentes recorrieron muestras interactivas de videojuegos independientes producidos en el país. Los stands expusieron juegos de mesa artesanales, experiencias de rol inmersivo y ciclos de charlas informativas dictadas por referentes del sector tecnológico. Los organizadores habilitaron espacios de networking para vincular a los creadores con los consumidores y sumaron música en vivo a cargo de diversos DJs.

Diversos actores del sector valoraron el impacto positivo del evento en la comunidad. Juan Pereyra, integrante de la Red Argentina de Juegos de Rol, subrayó la relevancia de contar con un espacio municipal de difusión. Amadeo Nesi, alumno de cuarto año de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la universidad, enfatizó que la exposición de proyectos inspira a los jóvenes a interiorizarse en el desarrollo tecnológico.

Chris Techera, diseñador de videojuegos de Merlin Creative Studio, celebró la participación articulada del Estado y la institución académica en el impulso regional. En la misma línea, Nicolás Lahorca, desarrollador de la Universidad Tecnológica Nacional, destacó el compromiso público con la difusión de actividades del sector. La cuarta edición consolidó un punto de encuentro clave para visibilizar la producción nacional y potenciar la innovación local.