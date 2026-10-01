Una niña murió en su casa y detuvieron a toda su familia en Berazategui

La Policía de Berazategui arrestó a cuatro integrantes del núcleo familiar de una niña de 11 años hallada sin vida en su vivienda del partido de Berazategui durante la jornada del jueves. Los efectivos policiales acudieron al domicilio de la calle 19 tras un llamado al 911 y constataron el fallecimiento de la menor Nerea Geraldine Pereira. La fiscalía dispuso la aprehensión inmediata de los sospechosos luego de recibir los resultados preliminares de la autopsia, cuyos informes médicos revelaron traumatismos múltiples, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con abuso sexual previo.

La abuela de la víctima, identificada como Mónica Villalba, declaró ante los agentes en el lugar del hecho. La mujer afirmó en su testimonio inicial que había encontrado a su nieta colgada en el sector del baño.

La investigación comenzó bajo la carátula preventiva de averiguación de causales de muerte. La fiscal Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Berazategui, dio un giro decisivo a la causa con los primeros datos forenses.

El estudio médico descartó la hipótesis del suicidio y confirmó la presencia de severos golpes en la espalda de la niña. El informe detalló además indicios de agresiones físicas de antigua data y evidencias de abuso sexual.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos de urgencia en las viviendas de los allegados. Los uniformados concretaron la detención de Rocío Pereira, madre de la menor; Mónica Villalba, abuela de la víctima; y Ezequiel Pereira junto con Enzo Sánchez, tíos maternos del entorno familiar.

La fiscalía modificó la imputación del expediente al delito de abandono de persona seguido de muerte. Las autoridades judiciales continuarán con las medidas de prueba y no descartan una nueva recalificación legal contra los imputados durante las próximas horas.