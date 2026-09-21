 Una paliza histórica pone al Cervecero al borde del abismo

Quilmes cayó goleado 3 a 0 ante Chacarita Juniors en el Estadio de Villa Maipú durante la tarde del domingo. El mediocampista Cristian Guanca abrió el marcador a los 15 minutos de la etapa inicial, mientras que el delantero Alexis Domínguez y el atacante Francisco Cristaldo sellaron la victoria en el segundo tiempo de este encuentro correspondiente a la trigésima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto quilmeño sumó un dura derrota y quedó ubicado en la decimotercera posición con 35 puntos, a solo cinco unidades de los puestos de descenso.

Ambos planteles mostraron una postura ofensiva en los primeros minutos de juego. Álvaro Cuello avisó primero para el Funebrero tras una acción individual de Mario Sanabria que resolvió el arquero Gonzalo Marinelli. Cristian Guanca capturó una pelota suelta dentro del área a los 15 minutos y colocó un potente zurdazo en el ángulo izquierdo para señalar la primera ventaja local.

El Decano reaccionó con determinación en búsqueda del empate. El arquero Federico Losas contuvo un disparo de Ulises Vera y posteriormente despejó un tiro libre ejecutado por Agustín Bindella. El delantero Agustín Ortega desperdició una chance clara debajo del arco al rematar de derecha por encima del travesaño.

El elenco local aprovechó al máximo sus aproximaciones durante el complemento. El atacante Alexis Domínguez amplió la diferencia a los 25 minutos con un preciso cabezazo tras una jugada de pelota parada. El conjunto de San Martín castigó la imprecisión rival en el tramo final. El ingresado Francisco Cristaldo culminó un contraataque fulminante para marcar el 3 a 0 definitivo.

El director técnico Emanuel Trípodi movió el banco de suplentes para torcer el rumbo del cotejo. Nicolás Colazo reemplazó a Jano Coronel a los 11 minutos de la segunda parte. Gonzalo Vega y Agustín Lavezzi ingresaron por Ramiro Martínez y Agustín Ortega a los 23 minutos. Mauro Fernández y Ariel Kippes sustituyeron a Ulises Vera y Agustín Bindella a los 28 minutos del complemento.

La escuadra local también ejecutó sus modificaciones en el segundo tiempo. Brian Calderara sustituyó a Nicolás Chaves en el reinicio del encuentro. Francisco Facello entró por Mario Sanabria a los 26 minutos. Luciano Perdomo reemplazó a Álvaro Cuello a los 38 minutos. Thiago Zárate y Francisco Cristaldo ingresaron por Alexis Domínguez y Maximiliano Meléndez a los 43 minutos.

El árbitro Juan Pablo Loustau mostró tarjetas amarillas en ambos elencos. Joaquín Novillo, Agustín Ortega, Agustín Bindella, Aarón Spetale, Lucas Romeo y Agustín Lavezzi fueron amonestados en la visita. Maximiliano Meléndez, Mario Sanabria, Milton Leyendeker, Tomás Pérez Serra y Francisco Facello recibieron la sanción disciplinaria en el equipo local.

La victoria le permitió a Chacarita interrumpir una seguidilla de seis derrotas consecutivas y alcanzar las 30 unidades en la tabla general. El plantel cervecero retornará a las prácticas para preparar el próximo compromiso frente a Güemes de Santiago del Estero en condición de local. El conjunto sureño disputará un encuentro trascendental con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para alejarse de la zona baja.