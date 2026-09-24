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UNAJ y la Diócesis de Quilmes lanzan la Cátedra Libre Papa Francisco

Por Redacción

La Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Diócesis de Quilmes lanzarán la Cátedra Libre Papa Francisco el próximo miércoles 14 de octubre a las 17 horas en el Auditorio del Edificio Papa Francisco de la UNAJ. El espacio de formación buscará promover la reflexión sobre el pensamiento social, político y filosófico del Sumo Pontífice mediante la realización de un acto de apertura institucional. La iniciativa ofrecerá un punto de encuentro entre la comunidad académica, las organizaciones del territorio y la ciudadanía en general.

El Rector de la casa de altos estudios, Arnaldo Medina, y el Obispo Carlos José Tissera encabezarán la jornada de presentación oficial. Ambos líderes institucionales acompañarán el inicio de esta propuesta orientada a la justicia social, la fraternidad y la transformación comunitaria.

El Arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, dictará la conferencia inaugural del ciclo. El religioso disertará sobre la ponencia titulada “Fraternidad y justicia social como alternativas a la cultura del descarte”.

La creación de este espacio académico refleja el trabajo conjunto entre la universidad nacional y la diócesis territorial. Las instituciones impulsoras reafirmaron su compromiso con la generación de conocimiento al servicio del pueblo y el fomento de una cultura de solidaridad comunitaria.

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