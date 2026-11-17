La diputada provincial y líder peronista del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, advirtió públicamente este lunes a través de sus redes sociales que desconocidos utilizan su nombre y su fotografía institucional para contactar a distintas personas desde un número falso de WhatsApp, una modalidad delictiva que ya afectó a diversos dirigentes políticos en el territorio bonaerense.

La dirigente política descubrió la maniobra fraudulenta al recibir múltiples alertas de vecinos y allegados que recibieron mensajes sospechosos desde la línea no oficial. Los estafadores intentan engañar a los ciudadanos mediante la suplantación de identidad para lograr fines maliciosos.

El modus operandi consiste en enviar mensajes instantáneos simulando ser la funcionaria quilmeña con el propósito de generar confianza en las víctimas. Los investigadores judiciales analizan si este ardid busca concretar estafas económicas, pedidos de dinero o filtración de información personal.

Diversos referentes políticos de la provincia de Buenos Aires sufrieron ataques similares durante las últimas semanas mediante la misma modalidad de clonación de perfiles y uso indebido de imágenes públicas en aplicaciones de mensajería. Ante esta situación, las autoridades recomendaron bloquear de inmediato el número falso y realizar la denuncia formal ante la fiscalía correspondiente.