Vecina de Hudson recibió una boleta millonaria de Edesur y pasó lo inesperado

Una vecina del barrio El Ciclón de Hudson, identificada Stella Maris Méndez Romero, resolvió este mes una deuda insólita de 8.710.000 pesos con la empresa Edesur mediante la intervención de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. La usuaria asistió a una jornada de asesoramiento legal en Berazategui tras recibir una liquidación desmedida por un supuesto consumo no registrado. La gestión oficial logró la anulación del cobro indebido en pocos días y la compañía eléctrica redujo el monto final a solo 16.000 pesos.

La damnificada explicó el origen del problema. La distribuidora pretendía cobrar esa cifra millonaria a raíz de una inconsistencia técnica en el recambio de su medidor de energía. La vecina acudió a los operativos itinerantes del municipio ante la imposibilidad material de afrontar semejante pago.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor tomó el caso de forma gratuita. El organismo presentó los reclamos correspondientes y obligó a la firma proveedora a revisar la facturación. Edesur reconoció la equivocación, presentó sus disculpas a la titular y emitió el comprobante correcto con el importe real.

El intendente Carlos Balor promueve estas jornadas de asistencia jurídica en los distintos barrios del distrito. Esta política pública busca acercar herramientas legales a los ciudadanos para la defensa de sus derechos frente a abusos comerciales o corporativos.

El subsecretario de Asesoría Letrada municipal, el Dr. Esteban Ayala, destacó el impacto positivo de la iniciativa. El funcionario remarcó la continuidad de este trabajo que comenzó durante la gestión del Dr. Juan José Mussi.

Las jornadas interdisciplinarias se realizan todas las semanas en diferentes puntos de la comuna. Los equipos profesionales brindan asesoramiento sobre asuntos de familia, situaciones de violencia, regularización de tierras, trámites de defensa del consumidor y prevención de ciberestafas. En estos dispositivos territoriales participan la Defensoría Civil del Ministerio Público de la Defensa y la Agencia de Tierras y Hábitat.

La Municipalidad de Berazategui confirmó la fecha del próximo operativo descentralizado. Los profesionales atenderán a los vecinos el martes 13 de octubre desde las 9.00 hasta las 13.00 en la sede del Club Social y Deportivo Estrella del Norte, ubicado en la intersección de las calles 156 y 37 A.