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Quilmes-Hudson-Berazategui

Vecinos acorralan a Edesur por cortes de luz de 20 horas todos los días

Por Redacción

Un grupo de treinta vecinos de Ezpeleta Oeste denunció este martes a la empresa Edesur por los cortes de luz de veinte horas diarias en el barrio. Los damnificados coordinaron este reclamo mediante la creación de un mapa de daños para exigir una solución técnica urgente. Las familias afectadas habitan en una zona de Quilmes que padece problemas severos en el suministro desde hace un mes.

La situación de la red eléctrica empeoró a partir del pasado 25 de mayo. Los cortes de energía se volvieron cotidianos para todos los habitantes desde aquella fecha. El problema de infraestructura afecta a más de seis manzanas del distrito quilmeño. Las calles comprometidas por la falta de servicio son Lisandro de la Torre, Estanislao del Campo, Miguel Cané, Uruguay y Namuncurá.

La distribuidora Edesur realizó diversas tareas paliativas en la zona durante las últimas semanas. Las cuadrillas de la empresa efectuaron el reemplazo de fusibles y de postes de madera en la vía pública. Los vecinos sostienen que estos arreglos temporales no solucionaron la falla de fondo del transformador principal.

Edesur devuelve la energía con tensiones excesivas que oscilan entre los 220 y los 300 voltios. El suministro eléctrico dura apenas una hora antes de un nuevo apagón prolongado. Los frentistas manifestaron su extrema preocupación por las constantes oscilaciones de voltaje. Estas variaciones repentinas de tensión pueden quemar los electrodomésticos y los equipos de refrigeración de las viviendas.

Los usuarios solicitan una obra definitiva para la normalización del servicio eléctrico. La falta de luz altera la conservación de los alimentos en los hogares. Los comerciantes del barrio sufren pérdidas económicas por la interrupción de la cadena de frío. Las fallas en el servicio dificultan el descanso nocturno de las familias.

El grupo de vecinos continuará con la presentación de reclamos administrativos ante el ente regulador de la energía. Las familias visibilizarán el conflicto en los medios de comunicación locales hasta la obtención de una respuesta definitiva por parte de la empresa concesionaria.

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