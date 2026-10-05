Vecinos de Bernal lincharon a un ladrón y lo entregaron a la Policía

Los vecinos de Bernal Oeste redujeron a un joven de 19 años tras un intento de asalto contra una mujer e hicieron la entrega del sospechoso en la Comisaría Quilmes 7ª durante las últimas horas. La víctima escapó a los gritos y solicitó auxilio tras la agresión sufrida en la intersección de la calle 170 y Los Andes. Los habitantes de la zona actuaron con rapidez para capturar al agresor en la vía pública, mientras que los efectivos policiales le secuestraron un revólver calibre .22 con proyectiles en el tambor.

El episodio delictivo comenzó cuando dos delincuentes abordaron a la mujer en la calle con intenciones de robo. La víctima reaccionó con rapidez, corrió del lugar y comenzó a pedir ayuda a viva voz. El clamor de la transeúnte alertó a las personas que circulaban por el barrio.

Los vecinos acudieron al sitio del ataque y lograron acorralar a uno de los sospechosos. La muchedumbre sujetó al agresor y lo trasladó hasta la puerta de la seccional policial para ponerlo a disposición de las autoridades de Quilmes. El segundo delincuente aprovechó la confusión del momento y escapó a toda velocidad.

Los agentes policiales recibieron al sospechoso en el ingreso de la dependencia y realizaron el palpado preventivo de armas. Los uniformados incautaron un revólver calibre .22 marca Bagual Pasper sin numeración visible. El tambor del arma de fuego contenía un cartucho percutado y una munición intacta del mismo calibre.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Quilmes tomó la conducción de las actuaciones legales. La fiscalía convalidó la aprehensión del joven bajo la imputación de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil.

El personal policial trasladará al imputado a la sede judicial durante la mañana para prestar declaración indagatoria. La Policía de Quilmes inició la recolección de pruebas e intenta identificar al segundo implicado en el ataque.