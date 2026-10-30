Viernes lluvioso en Quilmes y Berazategui

Este viernes en Quilmes, Berazategui, Hudson y sus alrededores se esperan tormentas fuertes durante casi toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23.

El sábado comenzará con neblinas y cielo parcialmente nublado, pero sin lluvias. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 24.

El domingo las temperaturas irán de los 15 a los 25 grados y se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde.