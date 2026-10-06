XVI Jornadas Transversales de Tecnologías Digitales Audiovisuales en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes desarrollará las XVI Jornadas Transversales de Tecnologías Digitales Audiovisuales este miércoles 7 de octubre en el Espacio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de su sede universitaria. La institución educativa organizará la propuesta mediante un recorrido de tres estaciones dinámicas centradas en los ejes de jugar, narrar y mepear. Las autoridades académicas recibirán a los asistentes entre las 17:30 y las 21:30 horas con entrada libre y gratuita. Los organizadores emitirán certificados de asistencia e inscripciones previas con fecha límite hasta este lunes 5 de octubre.

El programa comenzará con la acreditación de los participantes y el armado de grupos en el andén de partida. La directora del programa Alejandra Pía Nicolosi, el especialista Leonardo Marina y la investigadora Julieta Lombardelli encabezarán el acto de apertura formal.

La primera parada del itinerario funcionará en la Estación Rojo bajo el lema de los videojuegos como espacio de memoria e historia. Los disertantes expondrán tres proyectos argentinos de producción independiente vinculados a la identidad comunitaria.

La Estación Verde ocupará el Aula 118 para abordar la producción de ficción a partir de herramientas reales. Los estudiantes de la Licenciatura en Artes Digitales proyectarán el cortometraje "Reflejo de sombras" realizado en la misma universidad.

La Estación Azul cerrará el trayecto en el Aula 119 con una capacitación sobre cartografía digital aplicada a medios zonales y artes escénicas. Las investigadoras enseñarán el diseño de mapas interactivos antes de dar paso al andén de llegada fijado para las 21:30 horas.