Hoy

Música

Dúo Vivalto da Cámera.- A las 17 en el Teatro Argentino, avenida 51 entre 9 y 10.

Dúo de Cámara.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentarán Marcelo Mancuso (flauta) y Florencia Rodríguez Botti (piano) para interpretar obras de Benedetto Marcello, Jean Luc Godard, Cecile Chaminade, Gabriel Fauré y Carlos Guastavino. Entrada libre y gratuita.

La Banda de Juan Cruz.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Cuarteto. A la gorra.

Greatest Hits.- A las 20 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Grandes éxitos de todos los tiempos. A la gorra.

Guitarreada: Bombos legüeros.- De 19 a 22 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Micrófono abierto. Convoca Miky del Pozo.

Ricardo Parisi.- A las 12 en el Club Almafuerte, 8 y 156 Norte, Berisso.

Fede Cabral: Quarteto Stereo + Mato Ruiz full band + Changos.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.

Piazzolla Octeto Electrónico.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Con dirección de Nico Sorín, en el marco de la Semana de la Música.

Pôncio Pilatos.- A las 20.30 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Ostra + Consagrado a Marte + Nico Lindblom.- A las 20.30 en Guajira Bar, 49 Nº 484.

Segurola y Habana.- Desde las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Música cubana.

Danza

El lago de los cisnes.- A las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con música de Tchaikovsky, y adaptación coreográfica de Sabrina Streiff, basada en originales de Petipa e Ivanov. Participarán el Ballet Estable, que dirige María Fernanda Bianchi, y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Carlos Calleja.

Ballet de San Petersburgo: Cascanueces.- A las 20 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Cine

Carne.- A las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tomás Marichal Urbán.

El llanto del perro.- A las 16 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

El tango de José.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mario Verón en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

La maldición del sauce.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Magu Borzi y Maru Natalucci en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Los días libres.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucila Mariani en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

El tren fluvial.-. A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucas Vignale y Lorenzo Ferro en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Barrio triste.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Stillz en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Funk.- A las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Aly Muritiba en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

Buscando la fama: El musical.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Segunda función.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Animarse.- A las 20 en El Fondo Espacio Teatral, 10 Nº 1523 entre 63 y 64. Ciclo de obras cortas que reúne cinco historias de teatro breve, con dirección de Gustavo Leiva.

Trama.- A las 20 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

Otra estúpida razón para no morir (en otoño).- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Franco Luna Serafini y dirección de Juan Camilletti.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Festival de la Gastronomía Italiana.- Desde las 12 en Parque Alberti, 25 y 38.

Lunes

Música

Nova Tempo.- A las 17.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Mr. Collins.- A las 19 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Cine

La maldición de los gobernadores.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marcos Rodríguez en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Persistencia: un informe inconcluso.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, del equipo docente de RE4 en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Movimiento.- A las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Barrios en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.