Bentivoglio Zurzolo presentó su nuevo libro en su pueblo natal

El escritor platense por adopción Bentivoglio Zurzolo presentó en su pueblo natal, Bivongi (Italia), su nuevo libro, Piccolo ma grande, una obra atravesada por la memoria personal, la infancia y la historia de una familia migrante.

La presentación estaba prevista para realizarse en la plaza, frente a la casa donde nació Zurzolo, pero un problema climático obligó a trasladar el encuentro al salón de la Biblioteca Municipal. Aunque en los restaurantes vecinos se desarrollaban dos grandes fiestas, la sala se colmó de personas para acompañar al autor.

La intendenta Grazia Zaffino fue la encargada de abrir el encuentro y destacó la presencia de Zurzolo, quien año tras año regresa a su lugar de nacimiento para presentar sus escritos, impulsado por el vínculo que mantiene con Bivongi. Luego, la viceintendenta y responsable de la Cooperativa CORAS, Maria Antonietta Zurzolo, recorrió distintos aspectos y capítulos del nuevo libro.

También participó el cura párroco Enzo Chiodo, quien se refirió al vínculo del autor con la Protectora del Pueblo y de los Bivongesis, María Santísima Mamma Nostra. Por su parte, el editor Leonardo Ancona le preguntó por su capacidad para conservar, a su edad, los detalles de una vida marcada por distintos acontecimientos.

Zurzolo, emocionado por los elogios, volvió a ubicarse lejos de la definición tradicional de escritor. “No me siento un escritor sino una persona que le gusta escribir”, sostuvo.

Piccolo ma grande propone un recorrido por esa vida a partir de recuerdos y objetos. Entre ellos aparece una máquina de coser que Zurzolo compró para su madre cuando tenía 14 años, con las 5.000 liras que había ganado trabajando en el correo del pueblo. El objeto atravesó el océano junto a la familia y se convirtió, con el tiempo, en uno de los puntos de partida del libro.

A partir de allí, el autor reconstruye aspectos de su infancia, marcada por el miedo y la guerra, la experiencia de las familias migrantes y el hecho de crecer antes de tiempo. También incorpora recuerdos de su vida laboral en Argentina, su rechazo a la corrupción, el amor más allá de las diferencias religiosas y culturales y la creación de un Centro Cultural junto a otras personas.

Como en presentaciones anteriores, la venta de ejemplares tuvo además un destino solidario: más de 30 libros vendidos fueron destinados a la Cooperativa CORAS de Bivongi, integrada por jóvenes con discapacidades.

Piccolo ma Grande

03-SEP-Ficha autor

Editorial: Xxx

Páginas: 0

Precio: $