Candalia es el país de los cercos. Todas las casas están cercadas. Y también lo están las manzanas, los barrios, las plazas y los parques. Para transponer un vallado se requiere de pasaportes y salvoconductos. A veces algunas personas se quedan permanentemente encerradas en un sector al que ingresaron, por haber dejado olvidado, en el sector del cual provenían, el pase que les permitiera salir. La mitad de la población de Candalia está constituida por guardias, vigiladores, gendarmes, policías y cuidadores de puestos fronterizos. Casi todos los demás deambulan de un lugar a otro, buscando un sector ideal que difícilmente puedan encontrar. Pero existe un grupo pequeño de gente que se burla de estas costumbres y que piensa que el resto de sus habitantes está, cuanto menos, paranoico. Son los hombres y mujeres alados, que vuelan de aquí para allá, sin que cerco alguno pueda limitarlos.

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