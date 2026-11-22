En mayo de 2024, durante una de las cenas familiares semanales, su nieto le preguntó: "Y vos, abuelo, ¿en qué andás?". Chab —nacido en Cuba en 1927, médico y psicoanalista— respondió con una honestidad más cruda que lo habitual: desde la muerte de su esposa se sentía solo. Quiso quitarle dramatismo con una humorada y dijo que "todos tuvieron la mala idea de morirse". Nadie se rio. Entonces su nieta Zoe, que estudiaba periodismo, le propuso algo que él no terminaba de entender: pararse frente al celular y contar qué buscaba en TikTok.

Después de que se hiciera viral, el teléfono empezó a sonar sin pausa. Contabilizó cerca de dos mil llamados y mensajes de personas que querían conectarse con él. De ese tsunami nació un grupo de pares que se reúne los jueves cada quince días y que ya suma alrededor de cincuenta encuentros. Ese fenómeno es el corazón de La sinfonía de la vida, un volumen que no pretende ser un manual para llegar al siglo de vida.

El doctor Diego Bernardini, prologuista de la obra, pone en primer plano una idea que atraviesa todo el texto: la de "agregar vida, propósito y vínculo a esos años". Esa frase funciona como brújula. Chab no ofrece una fórmula de longevidad, sino una manera de habitar el tiempo que le tocó, con sus pérdidas y sus reinvenciones.

Lo más valioso del libro es el tono. Escribe sin solemnidad, con humor y con una franqueza que a veces incomoda. Sobre el lugar de la memoria advierte que muchos hechos no pasaron "tal cual los describo", y para explicarlo recurre a Rashomon, la película de Akira Kurosawa en la que varios testigos de un mismo crimen recuerdan cosas distintas. Ese gesto de sinceridad vuelve creíble el relato, porque no se presenta como un documento histórico sino como una mirada personal.

El argumento central es también el más desconsolador en su sencillez: no hay secretos. Chab imagina la vida como un algoritmo y concluye que, si lo fuera, todos llegaríamos al mismo resultado. Su grupo se lo demuestra semana a semana, porque cada integrante recorrió un camino distinto hasta llegar a esa etapa con lucidez. Para el autor, lo que sostiene ese recorrido es la identidad, a la que describe como un "componente emocional profundo" que se trasluce en cada acto. Por eso insiste en que no hay que perderla.

Esa fidelidad tuvo consecuencias concretas a lo largo de su carrera. Chab rechazó la posibilidad de ser médico a bordo de cruceros de lujo, aunque el sueldo era astronómico, y renunció a un puesto de control de ausentismo laboral porque los criterios para justificar enfermedades le parecían demasiado rigurosos. También desestimó los honorarios de investigaciones de análisis motivacional para grandes empresas y se volcó a la formación psicoanalítica, más compleja y costosa. Como suele decir, "mi vida es mi mensaje". Para él, respetar su escala de valores es lo que sostiene todo lo demás.

Uno de los aportes más humanos del libro es la mirada sobre la familia. Chab cuenta que los nietos, que antes se limitaban a un rápido "¿Cómo estás, abuelo?" antes de volver a sus teléfonos, hoy se interesan de verdad por lo que siente el mayor. Los abuelos, a su vez, intentan comprender los estudios y los vínculos de las nuevas generaciones. Es un retrato pequeño pero luminoso de lo que el prólogo llama envejecer con sentido.

Bernardini escribe que la edad "no es un destino, es apenas un dato". Chab, en cambio, responde con la música que atraviesa el título. La ficha de la editorial resume la idea: mientras haya algo que amar, aprender o esperar, siempre habrá una canción por tocar. Es una promesa que el libro cumple con calidez, aunque por momentos sus afirmaciones sobre la salud o la biología carezcan del respaldo científico que un lector más exigente podría esperar. Leerlo es entrar en una casa donde un hombre de 99 años todavía tiene ganas de contar, de escuchar y de seguir aprendiendo.

La sinfonía de la vida. Cómo llegar lúcido y vital a los 100 años

Autor: Alberto Chab Tarab

Editorial: EDICIONES B

Páginas: 128

Precio: $ 34.999