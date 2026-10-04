Daniel López Rosetti propone cuatro claves para alcanzar “Una buena vida”

El médico Daniel López Rosetti acaba de publicar “Una buena vida”, un libro en el que combina ciencia, filosofía y herramientas cotidianas para abordar una pregunta tan antigua como vigente: qué podemos hacer para vivir mejor.

La propuesta parte de una premisa: muchas personas administran cuidadosamente su trabajo, sus finanzas y obligaciones, pero dedican mucho menos tiempo a organizar aquello que consideran importante para su bienestar. Por eso, el especialista invita a preguntarse: “¿Estoy en mi agenda?”.

A lo largo de sus 456 páginas, López Rosetti organiza el bienestar alrededor de cuatro mundos: emocional, vincular, existencial y físico. Cada uno representa, según su planteo, una dimensión que necesita atención para construir una vida más equilibrada.

El mundo emocional apunta a reconocer y regular las emociones, mientras que el vincular pone el foco en las relaciones significativas. El existencial aborda el sentido, los valores y la dirección que cada persona pretende darle a su vida, y el físico se concentra en el cuidado del cuerpo.

Entre las herramientas que desarrolla aparecen las “cápsulas de no”, destinadas a aprender a poner límites, reservar tiempo propio y evitar que las obligaciones ocupen toda la agenda. La propuesta consiste en transformar esas decisiones cotidianas en hábitos.

López Rosetti también reivindica la “carpa chica”, una red reducida de familiares, amigos y personas cercanas con quienes construir vínculos profundos. La cantidad de contactos, plantea, no necesariamente se traduce en mejores relaciones personales.

El médico pone además la mirada sobre las pantallas y las redes sociales, que compiten permanentemente por la atención, y propone recuperar espacios de introspección, calma y contacto personal. Su enfoque no busca alcanzar un estado permanente de felicidad, sino construir mayor bienestar a partir de decisiones concretas.

Publicado por Planeta, “Una buena vida” busca trasladar conocimientos científicos y filosóficos a la vida cotidiana. Para López Rosetti, vivir mejor no ocurre simplemente por azar: también depende de las elecciones, los vínculos y los hábitos que se construyen todos los días.