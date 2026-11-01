“Del accidente pandémico a las guerras de la IA”: las claves para entender el presente

En Del accidente pandémico a las guerras de la IA, la investigadora argentina Flavia Costa analiza cómo la expansión de la inteligencia artificial transforma el mundo del trabajo, las relaciones sociales y el escenario geopolítico. Publicado por Taurus en 2026, el libro reúne textos escritos entre la pandemia de covid-19 y el crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías.

Costa conecta fenómenos que suelen aparecer separados en la agenda informativa: la competencia entre Estados Unidos y China, las guerras híbridas, la crisis de las democracias y el aumento de las desigualdades. El resultado es una mirada sobre un cambio tecnológico que excede la aparición de nuevas herramientas y compromete las formas de organización de las sociedades.

La autora también pone el foco en el poder que acumulan las grandes compañías tecnológicas, capaces de desplegar infraestructuras digitales a escala global e imponer sus propias reglas, muchas veces por delante de los Estados. En ese contexto, advierte sobre los riesgos de una carrera por desarrollar sistemas cada vez más autónomos, especialmente cuando se aplican al terreno militar.

Lejos de reducir la discusión a los beneficios y peligros de la tecnología, Costa propone pensar quién gobierna estos sistemas, qué consecuencias tienen sobre las democracias y qué herramientas pueden desarrollar los países para proteger su soberanía. El libro plantea así la necesidad de construir formas de regulación, seguridad y conducción de los ecosistemas digitales, con especial atención a los desafíos que enfrenta América Latina.

Además, Costa examina el impacto de estas tecnologías sobre la educación, la creatividad y las capacidades humanas. La incorporación de sistemas digitales en actividades cotidianas plantea interrogantes sobre el uso de los datos, la autonomía para pensar y el papel de las instituciones públicas. Frente a un proceso que considera difícil de revertir, la investigadora propone comprender sus mecanismos para intervenir sobre su desarrollo, en lugar de confiar únicamente en prohibiciones o intentar volver a un escenario anterior.

VIDAS ARTIFICIALES FLAVIA COSTA

Editorial: Taurus

Páginas: 192

Precio: $37.500 Taurus192$37.500