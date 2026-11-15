Diez cuentos para mirar la casa de reojo

Los vidrios secretos de una casa es una compilación de diez cuentos que reúnen voces de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba alrededor de una intuición compartida: que lo cotidiano puede esconder algo de lo extraño y que basta con mirar un poco más de cerca para que aparezca.

El punto de partida fue la convocatoria “La liebre dorada”, que invitaba a escribir desde el universo de Silvina Ocampo. El título también viene de ella: es un fragmento del poema “La estatua de Adrogué”, publicado en 1942. Marina Condó escribe fantástico y ciencia ficción: le atrapan las historias que empiezan en el día a día y de golpe pasa algo raro, en el borde entre “esto podría estar pasando” y la idea de que “estamos en un plano que todos compartimos”, cuenta en la presentación del libro en Librería del Fondo.

Su cuento, Las que escuchan, nació de Midsommar, una película de terror en la que siempre es de día. “Quería que este cuento fuera así de apabullante, angustiante y encerrado”, explica la autora. Por eso todo en el lugar donde viven sus protagonistas es blanco. Allí están las que escuchan, mujeres de una cofradía que imagina en un futuro en el que la gente pagaría para ser escuchada. Condó sintetiza: “lo perturbador es lo que viven ellas”.

Por su parte, Yanina Zorza escribe El revés de los secretos, que arranca dentro de un armario. Ariadna, una nena que juega a las escondidas, descubre que al tocar la ropa de alguien puede conocer sus secretos. Ese don, dice la autora, “la ayuda a vivir pero al mismo tiempo la condena”. Años después es costurera y recibe el encargo de un vestido de terciopelo negro. Zorza se inspiró en dos cuentos de Silvina Ocampo, precisamente en El vestido de terciopelo y en Las vestiduras peligrosas, y lo que más le interesó fue “la posibilidad de contar a través de las telas”.

Leídos seguidos, los dos cuentos muestran dos maneras de contar el miedo. Condó trabaja con la repetición y el ritual: “Acá todo es blanco y el blanco no cambia, no se mueve, no envejece”. Zorza se detiene en la textura y en el cuerpo: “El cuerpo de Margot deslumbraba. Pero no susurraba”. Aun así, el libro no pierde unidad. Condó notó que cada cuento se conecta con el siguiente, “como si todos fueran habitaciones de una misma casa”. Recomienda El pasillo, sobre una chica que ve cambiar los cuartos de su casa. Zorza elige Mala hierba, de Rocío Alfageme, sobre dos amigas inseparables y un final impactante.

Silvina Ocampo atraviesa el libro y también la formación de sus autoras. Zorza recordó que en la secundaria casi no leyó autoras mujeres, “por no decir ninguna”. Cuando llegó al profesorado, una docente le presentó a Ocampo y la reacción fue inmediata: “¿quién es esta mujer?”. Hoy la enseña en tercer año, como “una lectura irrenunciable”.

Las autoras escriben, sobre todo, para ellas. Condó lo resume: “Escribo para mí”, una línea en la que coincide su colega, quien confiesa que lo hace para desconectar. Mientras Marina lleva escribiendo desde los quince años y define su recorrido con la imagen de que “la cicatriz la guardás; el tatuaje lo mostrás”, Zorza encuentra un gran estímulo en la escritura a partir de convocatorias, un ejercicio que le resulta a la vez cómodo y desafiante.

En el plano del mercado editorial actual, Condó advierte un sesgo preocupante: se suele apostar por quienes ya cuentan con una comunidad consolidada en redes sociales, lo que muchas veces deja fuera a autores de gran calidad. Frente a esto, su postura es firme al selar que separar la obra del artista resulta fundamental. Por su parte, Yanina invita a respaldar con fuerza los proyectos independientes, como Enidra —la editorial santafesina que hizo posible este volumen—, cuya portada se engalana con una cianotipia de la artista Filmaiken Passerini.

En definitiva, Los vidrios secretos de una casa se consolida como una lectura imperdible para quienes disfrutan cuando lo inquietante se infiltra en la cotidianeidad, para los que buscan descubrir voces nuevas al amparo del legado de Silvina Ocampo, y también para docentes que desean llevar al aula obras con una voz propia y mucho por decir. Diez cuentos entrelazados por un hilo común: una casa que se revela de a poco, habitación por habitación.

Los vidrios secretos de una casa

Camila Savage, Cecilia Barrella, Margarita Severini, Marina Condó, Nicolás Facundo Rojas, Paulina Picatto, Rocio Alfageme, Silvina Gatti, Sofía Salto, Yanina Zorza.

Editorial: Enidra Editoral

Páginas: 102

Precio: 22.000