Tomás Ruiz nació y vive en La Paternal. Pasa sus días jugando al dominó con los amigos y, viudo, cree que ya no espera demasiado del tiempo que le queda. Esa inercia se quiebra cuando aparece muerto Manolo Crotto, con la cabeza destrozada en el living de su casa.

En Dominó, la segunda novela de Salem, publicada por Fagus, Ruiz es quien encuentra la escena y sale a la calle descompuesto, preguntándose cómo alguien puede ensañarse con un anciano inofensivo.

El crimen funciona en la novela como un detonante. Según explica el autor, la muerte fue el pretexto para sacudir al protagonista y a su entorno y para mostrar cómo reacciona un hombre que parecía haber dejado de esperar algo de la vida. Salem dice que no se propuso escribir un policial, pero que el suspenso terminó imponiéndose. Por eso el libro puede leerse como un cuadro de costumbres y como una novela de enigma al mismo tiempo.

La investigación queda a cargo del comisario Roque Malvino y de un pequeño equipo de policías, que se preguntan si vale la pena destinar tiempo y recursos a un octogenario sin dinero ni enemigos conocidos. El hijo de la víctima, Rolo Crotto, tampoco logra entender quién pudo hacerle eso a su padre. En paralelo, hay una nota atada al cuerpo que Ruiz encuentra entre sus ropas, un elemento que abre el enigma y que pone al protagonista en una posición incómoda.

El libro también propone una discusión sobre la vejez. Salem cuestiona la idea de que esa etapa sea sinónimo de lentitud o decadencia, y expone a sus personajes a una tensión constante que los obliga a decidir y a actuar sin dilación. Los amigos del grupo se sienten vistos por la sociedad como jubilados que ya no producen, una percepción que ellos mismos discuten. La trama, según el autor, pone en evidencia que la edad no apaga necesariamente las ambiciones ni los deseos.

La narración en primera persona es uno de los rasgos más marcados. Ruiz cuenta la historia desde adentro, con sus manías de pulcritud y limpieza y con una mirada que se detiene en la culpa, la rutina y las pequeñas obsesiones. Según Salem, esa elección le permitió describir sensaciones más genuinas, porque el personaje es quien va dictando lo que siente.

La memoria tiene un peso central. Inesita, la esposa muerta de Ruiz, sigue presente en la casa a través de los retratos y, en la imaginación del protagonista, continúa aconsejándolo. Para el autor, los recuerdos no funcionan como un refugio sino como la materia que sostiene la identidad de los personajes en su vida actual. La soledad del protagonista se vuelve así una compañía de otro tipo, hecha de afectos que sobreviven a la muerte.

La ambientación recorre La Paternal, Tribunales, el centro de Buenos Aires, Montevideo y Madrid. Las reuniones del grupo transcurren en un local que les presta un vecino, y allí la novela muestra la vida cotidiana de una clase media que busca matar el tiempo con dignidad, mientras las angustias económicas y el paso de los años pesan sobre sus cuerpos.

Edgardo Scott, el prologuista, señala vínculos con Adolfo Bioy Casares y Graham Greene. Esos ecos se perciben en la combinación de enigma policial y retrato de costumbres, aunque Dominó tiene una voz propia y un protagonista que se aleja de los modelos habituales del género.

Dominó es una lectura que combina intriga y reflexión sobre el tabú de la vejez. Para quien busque suspenso, el libro ofrece una trama con giros; para quien se interese por la vida de los mayores y por la forma en que una sociedad los mira, propone una mirada que evita la condescendencia y se detiene en lo que queda cuando la rutina se rompe.

Dominó

Autor: José Salem

Editorial: Fagus Editorial

Páginas: 216

Precio: $30.000