Dos libros para pensar cómo vivimos y nos relacionamos en un mundo cada vez más complejo

La velocidad de los cambios tecnológicos, la incertidumbre y las nuevas formas de relacionarse plantean preguntas sobre cómo vivimos y convivimos. En ese escenario, Alejandro Marchesán encontró en sus dos últimos libros una oportunidad para detenerse, revisar algunas certezas y pensar qué herramientas necesitamos para comprender el tiempo que nos toca. El autor, que lleva más de tres décadas dedicado a la formación de líderes y profesionales, presentó en La Plata "Coaching Ontológico en la Complejidad Presente" y "Más Humanos que Nunca", este último escrito junto a Elena Espinal, una de las pioneras del coaching ontológico.

Las publicaciones tienen puntos de partida diferentes, aunque comparten una preocupación: la necesidad de revisar la manera en que las personas se comprenden a sí mismas y construyen sus relaciones en un mundo que se ha vuelto más complejo. Para Marchesán, esa complejidad no significa solamente que las cosas se hayan complicado, sino que hoy intervienen nuevas variables que modifican la experiencia humana. Entre ellas, la tecnología y la inteligencia artificial ocupan un lugar central.

"El mundo se ha ido complejizando con un montón de variables. Aparecen un montón de cosas, como por ejemplo la tecnología, y eso hace que empiece a aparecer un sujeto de época, lo que yo llamo un hombre de época", explicó en diálogo con EL DIA.

Una disciplpina frente a los cambios de época

En Coaching Ontológico en la Complejidad Presente, Marchesán propone revisar los fundamentos y las prácticas de una disciplina que conoce desde hace aproximadamente 30 años. Su planteo parte de una observación: las herramientas que se utilizan para acompañar procesos de desarrollo humano también necesitan actualizarse frente a las transformaciones sociales y culturales.

El autor considera que el coaching ontológico debe incorporar una lectura más amplia del contexto en el que viven las personas. No alcanza con trabajar sobre el individuo de manera aislada: también es necesario comprender las circunstancias, los vínculos y las condiciones de época que atraviesan sus decisiones.

"El coaching ontológico, que tiene una antigüedad joven de 30 o 40 años, necesita un desplazamiento hacia cómo, desde esa práctica que es el desarrollo humano, el coach necesita también escuchar la voz de época", sostuvo.

En ese sentido, el libro está dirigido especialmente a quienes se forman o trabajan en el ámbito del coaching, aunque su interés, según observó durante la gira de presentación, excede ese universo. Marchesán contó que en los encuentros comenzaron a participar personas vinculadas con organizaciones y otras que se acercan por inquietudes personales, sin pertenecer necesariamente a ese campo profesional.

Recuperar la conexión

El segundo libro, Más Humanos que Nunca, escrito en colaboración con Elena Espinal, aborda otra dimensión de esa misma preocupación. La obra parte de una percepción compartida por ambos autores: la desconexión que experimentan las personas consigo mismas, con los demás y con el mundo que las rodea.

A partir de esa idea, el libro reúne reflexiones sobre distintas experiencias que atraviesan la vida cotidiana. El tiempo, el amor, las circunstancias, la confianza, la esperanza, el dolor y las decisiones forman parte de los temas que recorren sus páginas. Marchesán lo define como un trabajo que combina profundidad conceptual y herramientas prácticas. "Empezamos a distinguir ambos que había una gran desconexión hoy, que todos los seres humanos estamos teniendo con nosotros mismos, con otros y con el mundo", explicó.

La propuesta es detenerse en aspectos que muchas veces quedan relegados por las urgencias cotidianas y recuperar la posibilidad de escuchar lo que sucede en la propia vida y en los vínculos. No se trata solamente de comprender los cambios externos, sino también de preguntarse cómo repercuten en la manera de relacionarse y de tomar decisiones.

Pensar el presente

Aunque tienen enfoques particulares, Marchesán entiende que las dos publicaciones funcionan como una invitación a revisar el punto de partida antes de decidir hacia dónde avanzar. Para explicarlo, utiliza una comparación con un viaje en avión: conocer el destino no alcanza si no se sabe desde dónde se inicia el recorrido, porque la ruta cambia de acuerdo con ese lugar.

"Lo que hacemos con estos libros es hacer un alto en la acción para reflexionar, hacer una especie de relevamiento de dónde estamos y después preguntarnos cómo queremos vivir en este tiempo", señaló.

En esa reflexión aparece una de sus principales preocupaciones: la convivencia. "Estamos en un tiempo en el que no es tan relevante enseñar a vivir como facilitar el aprendizaje para vivir y convivir", planteó. Para el autor, esa distinción permite poner el foco en la capacidad de las personas para revisar sus experiencias y elegir cómo quieren relacionarse con los demás.

Durante la gira nacional, que había comenzado el 3 de septiembre en Corrientes y continuado por distintas localidades del país, encontró un interés que, según contó, superó las expectativas iniciales. En una de las presentaciones realizadas en Salta, alrededor del 60 por ciento de los asistentes no pertenecía al ámbito del coaching.

Esa respuesta, consideró, expresa una necesidad de abordar cuestiones vinculadas con el desarrollo personal, emocional y relacional. En tiempos de incertidumbre, también reivindicó la importancia de reconocer aquellos espacios que ofrecen estabilidad y permiten recuperar perspectiva. "Los seres humanos necesitamos también esas islas donde podamos reposar, recargar, y cada uno de nosotros tiene sus islas de certeza. Será una relación, será el amor, será la lectura, la música, el deporte", reflexionó.

Con ambas publicaciones, Marchesán busca abrir conversaciones antes que establecer respuestas definitivas. Su intención, explicó, es compartir ideas que cada lector pueda observar y poner en relación con su propia experiencia. "Dejar una huella, no para que nadie la tenga que seguir, sino para que tenga la posibilidad de observarla y elegir qué hacer", resumió.