Juan Rulfo construyó una de las obras más singulares de la literatura latinoamericana a partir de pueblos habitados por fantasmas, personajes atravesados por la violencia y paisajes donde la muerte parece confundirse con la vida. En El llano en llamas y Pedro Páramo, el escritor mexicano desarrolló un universo literario de enorme potencia, marcado por la soledad, las pérdidas y una mirada profundamente desencantada sobre la existencia. Sin embargo, hay otro Rulfo, bastante menos conocido, que aparece cuando deja de escribir sobre sus personajes y comienza a dirigirse a una mujer: Clara Aparicio, su novia y después esposa.

Ese hombre enamorado es el protagonista de Aire de las colinas. Cartas a Clara, el libro que reúne la correspondencia que Rulfo le envió entre octubre de 1944 y diciembre de 1950. Publicado en 2000, catorce años después de la muerte del escritor, el volumen recupera una intimidad que durante décadas permaneció resguardada por su destinataria. Son cartas escritas durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio, en las que conviven las declaraciones amorosas, las preocupaciones económicas, las dificultades laborales, las pequeñas anécdotas cotidianas y las inseguridades de un hombre que encuentra en Clara una compañía indispensable.

La diferencia con su narrativa más conocida es evidente. Allí donde sus cuentos y novelas están poblados de silencios, tragedias y personajes que parecen cargar con un destino inevitable, en estas páginas aparece un escritor despojado de solemnidad. Rulfo no parece preocupado por construir una pieza literaria memorable. Quiere contarle a Clara cuánto la extraña, hacerla reír, pedirle que le escriba y explicarle lo que le sucede mientras están separados. Y, sin proponérselo, también consigue una forma de literatura.

Un amor contado en cartas

La historia había comenzado unos años antes. Rulfo conoció a Clara cuando ella todavía era adolescente y él tenía 24 años. Después de un tiempo logró acercarse y expresarle su interés. En 1944 comenzaron a intercambiar cartas. Clara le impuso una espera de tres años antes de aceptar el matrimonio, un plazo que el escritor atravesó entre declaraciones de amor y planes para construir una vida juntos. La boda finalmente se celebró el 24 de abril de 1948, en Guadalajara. Pero el casamiento no terminó con la correspondencia: las cartas continuaron y adquirieron nuevos matices.

Desde el comienzo, Rulfo convierte el nombre de Clara en una presencia que parece extenderse por todo lo que lo rodea. En una de las primeras misivas escribe que, desde que la conoce, escucha un eco que repite su nombre entre las ramas de los árboles. La naturaleza entera parece participar de ese enamoramiento: las hojas, el viento, los montes y el río se convierten en vehículos de una misma evocación. En otro pasaje, con una sencillez que contrasta con la densidad de su narrativa, le cuenta: «Hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre».

Esa capacidad para encontrar imágenes en los detalles mínimos atraviesa el libro. Rulfo puede pasar de una declaración de amor a una broma sobre los zapatos de Clara o a una descripción de su desayuno. También inventa sobrenombres para dirigirse a ella: Mayecita, Chiquilla, Boquita de Oro, Clara Angelina. El tono es juguetón, por momentos casi infantil, pero nunca pierde intensidad. Hay en esas palabras una espontaneidad que difícilmente podría confundirse con la solemnidad de una declaración preparada.

La distancia, mientras tanto, ocupa un lugar central. Cuando Rulfo debe viajar por motivos laborales, las cartas se convierten en una manera de mantener cerca a Clara. Le cuenta sus experiencias, describe los lugares donde vive y expresa su incomodidad frente a trabajos que no lo satisfacen. En una de las correspondencias de 1947, mientras trabaja en una fábrica vinculada a la industria del caucho, describe el ambiente de humo, las máquinas y las condiciones de los obreros. No oculta su malestar ni su sensación de estar atrapado en un mundo que considera deshumanizante. Pero encuentra en la existencia de Clara una forma de alivio: pensar en ella le permite sobrellevar esa realidad.

En esas confesiones también se revela la fragilidad del escritor. Rulfo le habla de sus dudas, de sus dificultades para adaptarse, de sus deseos de abandonar determinados trabajos y de la necesidad de encontrar un lugar propio. No se presenta como un hombre seguro de sus decisiones ni como el autor que años más tarde sería reconocido internacionalmente. Es alguien que necesita apoyo, que teme fracasar y que imagina en el proyecto compartido con Clara una posibilidad de construir un mundo distinto.

La trascendencia de la obra

La confianza también alcanza a su vocación literaria. Durante los años que abarca la correspondencia, Rulfo todavía no había publicado sus libros fundamentales. El llano en llamas aparecería en 1953 y Pedro Páramo, en 1955. Las cartas permiten asomarse al período en que comenzaba a darle forma a ese universo narrativo, mientras atravesaba incertidumbres personales y profesionales. Clara aparece como interlocutora y sostén de un escritor que no siempre encuentra satisfacción en lo que hace y que necesita, en más de una ocasión, que alguien lo anime a continuar.

Hay, además, una dimensión afectiva que ayuda a comprender la intensidad de ese vínculo. Rulfo había atravesado una infancia marcada por la violencia y las muertes familiares. Su padre fue asesinado cuando él era pequeño y, algunos años después, también perdió a su madre. En las cartas, Clara aparece asociada a una forma de protección y cercanía que el escritor reconoce como excepcional. En una de sus declaraciones más conmovedoras, le dice que, después de su madre, es la única persona a la que siente que debe agradecerle lo que ha hecho por él.

El valor del libro está precisamente en esa posibilidad de acercarse a un hombre que suele ser recordado desde sus silencios y sus zonas oscuras. No se trata de encontrar en las cartas una explicación definitiva de su literatura ni de buscar allí una clave que resuelva los enigmas de Pedro Páramo. Se trata de conocer otra dimensión de su vida: la de alguien que, lejos de sus personajes y de las exigencias de la escritura, encontraba en una correspondencia amorosa un espacio para mostrarse sin reservas.

Clara conservó esas cartas durante décadas. Su publicación permitió que otros lectores conocieran una parte de Rulfo que él probablemente nunca imaginó destinada a la exposición pública. Allí no está solamente el escritor admirado por figuras como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Está también el novio que espera una respuesta, el marido que proyecta una casa, el hombre que extraña y que busca en las palabras una manera de acortar la distancia.

Cartas a Clara

Autor: Juan Rulfo

Editorial: RM

Páginas: 132

Precio: $23.999