Cuando el crucero que me trasladaba de Génova a Buenos Aires hizo escala en Lisboa, me llegué hasta la famosa pastelería de Belém para saborear sus tradicionales pastéis y tomar un refrigerio. Después, me acerqué al Monasterio de los Jerónimos, construido a comienzos del siglo XVI y emplazado frente a la Plaza del Imperio. Al dirigirme hacia la entrada del templo por la senda peatonal de los peregrinos, vi venir en sentido contrario a una joven que, pocos metros antes de cruzarse conmigo, se quitó un anillo y lo dejó sobre uno de los mojones de piedra tallada que delimitaban el sendero. Luego continuó su camino. Al pasar a mi lado, alcancé a distinguir en su rostro una mirada diáfana y serena.

En el interior del templo me ubiqué junto a uno de los venerables de hábito blanco y escapulario marrón que, sentado en la semipenumbra de una nave lateral, oraba en silencio. Con un gesto de respeto interrumpí su meditación y le formulé una consulta; mejor dicho, le confié una duda que me inquietaba por entonces: si tendría por delante el tiempo y la fortaleza necesarios para alcanzar los sueños que perseguía con ese viaje. Me escuchó con atención y, con palabras serenas, me aconsejó y estimuló a enfrentarla con fe y entusiasmo.

Al finalizar nuestra breve charla, le comenté el episodio de la joven y el anillo que había presenciado un rato antes.

Me dijo que se trataba de una antigua costumbre entre los promesantes. Cuando ven cumplida una promesa o alcanzan un sueño perseguido, se desprenden de un anillo y lo dejan al paso de otros, para que alguien lo recoja y lo conserve hasta lograr la realización de sus propios anhelos. Solo entonces vuelve a desprenderse de la sortija.

Más tarde, al salir del templo, pasé nuevamente junto al mojón. Me detuve. El anillo seguía allí. Decidido, lo recogí y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta.

Frente a la plaza subí al tranvía 15E hasta bajar en la Plaza del Comercio. Desde allí caminé a la vera del Tajo hasta el puerto de cruceros, donde permanecía amarrado el mío, y lo abordé.

Ya en el camarote dejé sobre la mesa el pasaporte, las tarjetas, unos folletos de turismo, el ticket de los pastéis y el “Anillo de Lisboa”, como lo llamé desde entonces.

Mientras me aseaba, oí, estridente, la sirena del barco anunciando las maniobras de desamarre. Percibí el movimiento de la nave que, lentamente, fue ganando las aguas.

Han transcurrido muchos años desde que culminé aquel viaje. Mi cabello blanco y las arrugas en el rostro atestiguan y celebran el paso del tiempo.

Finalmente, hoy, con mis sueños y anhelos ya cumplidos, claras señales anuncian cercana la hora de mi “desembarque”. Me desprenderé de este anillo, compañero de tantos años, para que continúe su camino junto a quien lo encuentre.

Ojalá el soñador que lo recoja pueda alcanzar los suyos, como yo y tantos otros alcanzamos los nuestros.