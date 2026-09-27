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El Cuqui

Por Sara Alicia Canestri

Como lo leen en el título, anteponiendo el artículo al sobrenombre, con el tinte catamarqueño que le daba mi madre, tan propio del norte. Así se lo conoce y asi también supieron los que me rodearon que su venida a La Plata era para mi una fiesta. Gracias hermano por haber bajado de la Docta Córdoba a la ciudad que te vió nacer.

No es la primera vez que nos juntamos, fueron infinitas, pero esta tuvo un sabor especial. ¿A despedida quizá ? Espero que no, pero estamos grandes y medianamente lejos.

Se que disfrutaste recorriendo los barrios platenses y tus lugares de trabajo de antaño. Te reuniste con los que fueron compañeros de andanzas de tu niñez y tu juventud. Vaya si lo disfrutaste. Haber recordado juntos momentos y anécdotas de aquella gloriosa cuadra de 7, 64 y 65, y de las personas que vivieron en ella, me dejó emocionalmente agotada.

Compartir viejas vivencias con los hermanos es único e inigualable. Ellos son los que nos conocen desde siempre y supieron o palpitaron nuestras alegrias y nuestros dolores. Brindo por un nuevo y cercano encuentro con mi hermano.

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