El gato no es mío

Nunca fui mascotero. Ni perros, ni gatos, ni peces. Siempre miré con cierta incomprensión a esas personas que hablaban de sus animales como si fueran integrantes de la familia. Hasta que conocí a Simón.
Simón era el gato de mi novia, que vivía en Necochea. Al principio nuestra relación fue distante: él me observaba desde algún rincón de la casa y yo apenas le prestaba atención. Pero con cada viaje empecé a encontrarlo esperándome. Después vinieron las siestas cerca mío, los maullidos cuando llegaba y esa costumbre inexplicable de instalarse sobre mi ropa.
Sin darme cuenta, me había encariñado con un gato por primera vez en mi vida.
Con el tiempo mi relación de pareja empezó a deteriorarse. Pero ocurrió algo que terminó de cambiar todo: ella decidió abandonar a Simón. Para mí fue incomprensible. Ese animal que hasta hacía poco consideraba simplemente “el gato de mi novia” había pasado a importarme demasiado como para dejarlo librado a su suerte.
Así que tomé una decisión bastante insólita para alguien que jamás había querido tener una mascota: terminé la relación y me traje a Simón desde Necochea hasta La Plata.
El viaje de regreso fue extraño. Yo manejaba pensando en todo lo que quedaba atrás y, a pocos centímetros, dentro de su transportadora, estaba el motivo inesperado por el cual empezaba algo completamente distinto.
Hoy Simón vive conmigo en La Plata. Se adueñó del sillón, duerme donde quiere, deja pelos en lugares donde parece físicamente imposible que haya estado y consiguió que reorganizara buena parte de mi rutina alrededor suyo.
También logró algo bastante más difícil: convertirme en aquello que durante años aseguré que nunca sería.
Ahora entiendo a quienes hablan de sus animales como parte de la familia. A veces pienso que viajé a Necochea buscando una relación y regresé a La Plata con otra.
Perdí una novia, adopté un gato.
Y, aunque Simón jamás me preguntó mi opinión al respecto, sospecho que él también me adoptó a mí.
SUSCRIBITE a esta promo especial