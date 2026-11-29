Corría el mil seiscientos y tantos en el reino de España. Y era día de audiencia pública en el Palacio Real. Atravesando grandes ventanales, el sol iluminaba la sala del trono. Con sus rayos despertaba en los óleos y retratos de las paredes el colorido de sus telas. Enormes espejos reflejaban la concurrencia reunida en el suntuoso salón. El recinto palaciego lucía rebosante de lujo y esplendor por donde se lo mirase.

Expectantes por la inminente presencia de la Reina, los asistentes -sentados o de pie-, guardaban rigurosa distancia respecto del sitial soberano, siguiendo el protocolo real, de acuerdo con su posición y jerarquía. Los que ingresaban se unían a los grupos ya reunidos, fuera por su condición social, algún tipo de afinidad o interés particular.

Los comentarios a media voz iban y venían, llevando y trayendo ora saludos y demostraciones de afecto y cortesía, ora enhorabuenas por nacimientos, bautizos o bodas recientes. Tampoco faltaban las expresiones de pésame y condolencias ante una pérdida irreparable.

Por algunos corrillos circulaban dimes y diretes sobre modas, intrigas cortesanas, trascendidos sociales de última hora o alguna que otra alusión soez respecto a cierta dama o caballero presentes. Todo esto sucedía en medio de un ambiente en el que no faltaban las actitudes y posturas afectadas de personajes aspirantes a alguna mención o cargo público, procurando hacerse notar y no pasar desapercibidos.

A la hora prevista, y en el momento oportuno la Reina entró al salón presidiendo el cortejo y se encaminó hacia el trono con andar lento y pendular. La escoltaban sus Damas de Honor y familiares cercanos; detrás, un séquito de secretarios, servidores y criados.

A su paso, recibía el saludo de sus súbditos con marcada reverencia. En tanto, Su Majestad, con una leve inclinación hacia uno y otro lado, correspondía a algún saludo en particular. Con el brazo extendido, señalaba, entre muchos, un rostro conocido. Casi sin detener la marcha, se acercaba a alguien, destinándole coloquiales palabras inaudibles para los demás.

Lentamente, el cortejo se abría paso entre la multitud que lo flanqueaba: numerosos integrantes de la Nobleza y de la Casa Real; destacados miembros de la Jerarquía Eclesiástica; encumbrados ministros, funcionarios y asesores de la Corte; uniformados militares de diversa arma y rango; embajadores, diplomáticos y delegaciones extranjeras; adelantados navegantes, distinguidos burgueses y comerciantes; cortesanos y cortesanas... También se contaban decenas de hombres de letras, artistas e intelectuales, protegidos por especial asistencia Real.

Precisamente, en un extremo muy animado de la sala, se encontraba el escritor Francisco de Quevedo y Villegas, junto con otros de su clase y profesión.

Durante el transcurso de la audiencia, a las proclamas de interés general para el Reino, siguió un extenso desfile de saludos y presentaciones protocolares. A continuación se anunció:

-Ahora, Su Majestad atenderá a quienes soliciten audiencia.

Y así, con estoica paciencia, la Reina escuchó, una tras otra, numerosas peticiones y reclamos de índole particular de quienes acudían a su trono soberano, con la esperanza de alcanzar su gracia y merced. También atendió solícita otras cuestiones relativas a títulos nobiliarios, permisos de explotación de tierras reales, disputas por el dominio y límites de fincas entre hacendados vecinos... Y muchos otros asuntos por el estilo.

Llegado el caso, impartió justicia salomónica para resolver algún litigio de difícil resolución. Por momentos, su rostro denotaba el cansancio (y también el hastío) que le provocaban ciertas demandas y pretensiones. Algunas fueron directamente desestimadas con frialdad y en duros términos.

Promediaba la audiencia cuando un conocido suyo, acercándose por detrás a Quevedo, le habló al oído:

-Oye, Quevedo: Tú, que presumes de gran poeta y de ingenio sin par, ¿Te atreverías a burlarte de la real cojera de nuestra Reina? Apuesto treinta ducados a que no osas hacerlo.

En efecto, la Reina padecía una ligera discapacidad motora de nacimiento en uno de sus pies. Cuando llegó a la edad de caminar, evidenció dificultades para mantener el equilibrio. Su renguera producía un cadencioso vaivén, semejante al andar de los patos. Los zapateros reales y algunos diestros artesanos idearon todo tipo de calzado, tacones y plantillas que -sin lograr mitigarla-, cuanto más, disimulaban un tanto el movimiento oscilante de sus desplazamientos. En toda la Corte y en casi todo el Reino se hablaba y conjeturaba por lo bajo sobre la cojera de la Reina, pero nadie -ni en una ni en otro- se atrevía a mencionarla en público.

Sin volverse, Quevedo asintió en silencio con la cabeza en señal de “reto aceptado”.

Segundos después se acercó a uno de los adornos florales que engalanaban el recinto. Tomó de allí un par de flores y se abrió paso con decisión entre la concurrencia hasta llegar a la proximidad del trono.

Con singular reverencia saludó a la real ocupante, quien, al reconocerlo, con un sutil gesto de aprobación lo autorizó a aproximarse. Así lo hizo él, y cuando estuvo cerca, inclinó respetuosamente la cabeza. Abrió los brazos y mostró una rosa en cada mano. Con un movimiento sincronizado, las acercó a su nariz. Entrecerró los ojos un instante para inspirar el aroma. Luego, las extendió en dirección a la reina y, con voz impostada, pronunció grandilocuentemente:

-Entre la rosa blanca y la roja, su Majestad es-coja.

Complacida al oír semejante galantería, a la Reina se le iluminó el rostro. Y exclamó:

-¡Ah, maestro Quevedo, vos sí sabéis cómo halagar a vuestra Reina!

Quevedo agradeció el elogio con otra sutil inclinación de la cabeza.

Desde el trono, la Reina estiró el brazo derecho mientras pronunciaba solemnemente:

-¡Por mi soberana potestad, me quedaré con ambas!

Y abrió la mano agitando los dedos con viveza aniñada, reclamándoselas.

Entonces, Quevedo -solícito-, las hermanó, en su mano izquierda. Con gesto cortés, asió con la otra la diestra real. La besó y, obediente, se las ofrendó.

Casi nadie entre los presentes advirtió algo más allá de las palabras de Quevedo. Solo el retador entendió perfectamente el ingenioso calambur por el que todos -comenzando por la propia Reina- tomaron por verbo lo que Quevedo expresó como sustantivo.

Finalizado el breve intercambio de gestos, palabras y flores entre soberana y súbdito, inclinó éste nuevamente la cabeza. Saludó a la Reina con otra reverencia, dio media vuelta y, con pie firme y la frente en alto, se abrió paso entre nobles, dignatarios, cortesanos y cortesanas, admirados por igual de tan singular galantería y buen gusto, y se retiró del recinto.

Al verlo pasar cerca de él, quien fuera su provocador, sonrió para sí, y asintiendo con la cabeza, reconoció en su interior la refinada argucia de Quevedo y el yerro de haber menoscabado su talento ingenioso. Y dio por bien perdida la apuesta.

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