“Poco antes de romperle los dientes en un baño del hotel Alvear repasamos con atención sus cartas anónimas y finalmente accedimos a su historial psiquiátrico, y todos tuvimos entonces la plena certeza de que no se trataba de una mera fantasía: tenía efectivamente su afilado puñal de plata y llevaba cinco años pensando en matar a Arturo Pérez-Reverte”.

Así comienza la última novela de Jorge Fernández Díaz, titulada El hombre que quería matar a Pérez Reverte y otras misiones de Remil (Planeta 2026), un relato que primariamente puede calificarse de policial pero que -ya sea por decisión voluntaria del autor o por efectos de una suerte de transmisión cultural- introduce fórmulas propias de la novela experimental, cuyo precursor en la Argentina fue nada menos que Macedonio Fernández.

El libro transita el aquí y el ahora más candentes de la política en la Argentina. El mileismo, el gobierno libertario, el Buenos Aires actual, la zona refinada del hotel Alvear y de La Biela, las menciones a la guerra de las Malvinas, los extramuros y el submundo porteño, la tarea de los hackers y de los influencers, los protagonistas que recorren el mapa del país y de pronto (pág. 37), la crónica de la llegada a La Plata de unos detectives a la hora de la merienda, para tomar “un café amargo con un comisario especializado en tráfico de estupefacienes”: todo se aglomera en una ficción colmada.

En la literatura de los siglos anteriores se llamaba “publicistas” a quienes unían la condición de ser escritores de actualidad y de opinión. En ese sentido, Fernández Díaz es un publicista contemporáneo, actualizado, un periodista intelectual que puede abordar la política, la historia, la filosofía y, desde luego, la literatura. Fueron sus obras como literato las que lo llevaron a ocupar un sillón en la Academia Argentina de Letras.

Su múltiple identidad que abarca un amplio espectro, desde la transparencia del estilo cotidiano del periodista hasta las preocupaciones políticas y constitucionales que lo tienen como un acérrimo defensor de valores republicanos y principios democráticos, esa variedad convierte a Fernández Díaz en un entretenido relator y creador de realidades.

En cuanto al personaje nombrado en el título y que es protagonista de la novela (Pérez- Reverte) se trata, claro, de una persona real. Es nada menos que el conocido novelista español (amigo de Fernández Díaz) que aparece como personaje principal en la trama de la obra.

Pérez-Reverte es un escritor que viaja mucho a Buenos Aires y en la trama policial urdida por Fernández Díaz, se verá involucrado en una situación de peligro a partir de que uno de sus lectores obsesionados lo persigue con un puñal de plata y letales intenciones.

Lo novedoso -lo macedónico de este artilugio- es que Pérez Reverte es quien escribe el epílogo del relato de Fernández Díaz. Es decir, el autor lo hace abandonar su condición ficcional y lo convierte en coautor, al cederle el final del libro. Toda esta mixtura entre lo real y lo ficcional fue lograda con el consentimiento de Pérez-Reverte, claro está.

El capítulo final escrito por Pérez-Reverte se llama “Desayuno en La Biela”. Y no deja de ser emocionante cuando menciona la presencia en el bar de la Recoleta de las figuras en tamaño natural de Borges y Bioy Casares, sentados en una mesa tomando un café. Y también la de los emblemáticos corredores de autos Oscar y Juan Gálvez, a las que ahora se sumó la de Lionel Messi, los tres sobre la vereda atrayendo al público.

En cuanto a la transmutación del escritor español en personaje, parece una derivación propia de la llamada novela experimental, que vino a romper desde la ficción las estructuras tradicionales del relato.

La innovación llega a tales extremos que el detective principal del relato, que es Remil -protagonista de todas las novelas policiales de Fernández Díaz- mantiene un encuentro con Lorenzo Falcó (que es el espía habitual de las novelas de Pérez-Reverte).

Remil es un oscuro individuo que pertenece a un grupo de detectives especializados en espionaje político que debe ocuparse de proteger al escritor español amenazado por un psicópata. Y aparece una suerte de apoyo de la CIA, ya que los norteamericanos han puesto mucho dinero en la Argentina y quieren proteger al Gobierno libertario, en primer lugar de si mismo, porque consideran que el oficialismo mileista está lleno de torpes, arribistas, lúmpenes y corruptos de la “casta” reconvertidos falsamente “a la “causa de la libertad”, que no deja de pegarse tiras en los pies”. El relato transcurre en un clima de “operaciones sucias, enemistades letales, topos, traiciones y enriquecimientos ilícitos”.

Lo experimental no admite un estilo uniforme y apela a recursos no convencionales. Con la previa conformidad y colaboración de su amigo Pérez-Reverte, Fernández Díaz lo incluye y utiliza en la ficción, lo convierte en personaje y después le cede la autoría del epílogo de la obra.

Sería hasta impropio no mencionar aquí la gran sombra precursora de Macedonio Fernández, que en su compleja obra Museo de la Novela de la Eterna, sentó las bases de la literatura experimental. Macedonio se dedicó a hacer pensar a sus lectores. Así dijo una vez que “lo que yo quiero es que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no que está viendo vivir a unas personas.”

Columnista referente de La Nación, conductor de Pensándolo bien en Radio Mitre, colaborador del diario español ABC y de revistas literarias, Fernández Díaz publicó los siguientes libros Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, El dilema de los próceres, Mamá, El secreto de Marcial, Corazones desatados, La hermandad del honor, La segunda vida de las flores, Las mujeres más solas del mundo, Te amaré locamente, El hombre que se inventó a si mismo y Cora, entre otros.

Además, en el género policial que ahora retomó, Fernández Díaz viene de una tríada de novelas que son El puñal, La herida y la Traición, que lo volvieron más célebre y que se convirtieron en un éxito editorial. En El Puñal, escrita en 2014 hizo su aparición el personaje Remil, veterano de las Malvinas y agente de inteligencia que procura deshacer entuertos que aparecen en el poder y en la política de nuestro país.

Remil reaparecerá en La Herida (2017), en donde talla el narcotráfico como telón de fondo y lo mismo sucederá en La Traición (2020), para que Remil -este detective entreverado en los pasillos caóticos de la corrupción- busca no sólo detectar conspiraciones sino salir a salvo de un mundo plagado de traiciones, intrigas y deslealtades .

El relato de la última obra, con Pérez-Reverte como figura central es entretenido, propio de un periodista informado que, como cronista raso, habrá escrito sobre todos los temas del planeta y que llegó después a secretario de Redacción y columnista vertebral de La Nación. Y que ahora produce una obra literaria que se presenta en burbujeante crecimiento, en una suerte de deriva intelectual siempre en busca de otros continentes y contenidos.

Los libros de Fernández Díaz fueron traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, polaco, checo y turco. Entre los logros mas trascendentes en el exterior, el periodista y escritor ganó el Premio Nadal de Novela en España, una distinción muy cotizada en el mundo de las letras, y la Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2012) -es una distinción de España, instituida por el rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815- por sus aportes a la cultura.

Las fuentes

El gen periodístico de este intelectual se dejó entrever en los últimos días, cuando Fernández Díaz reveló que se reúne en forma periódica en tertulias amistosas con un grupo de detectives, espías y ex integrantes de las áreas de inteligencia. Sin embargo, aclaró que lo hace como novelista y no como periodista. Y que tampoco se junta con agentes de inteligencia en actividad.

Así lo expresó el 7 de noviembre pasado en el programa de TV conducido por Juana Viale, en el que estuvo acompañado en la mesa por el periodista Marcelo Longobardi , Jorge Brito (empresario y presidente del Banco Macro) y Daniel López Rosetti (médico clínico).

Hablar con detectives, espías y profesores de inteligencia, dijo, le permite “imaginar con conocimiento” sus novelas policiales y darle lenguaje preciso a Remil, su detective literario, y a las tramas de esas obras.

Después del desayuno en La Biela escrito por su “personaje” y amigo Pérez Reverte, Fernández Díaz agradece en el libro a una legión de 39 personas -la mayoría de ellas calificadas por la profesiones y oficios que ejercen-, entre las que, además de los detectives y espías, hay periodistas compañeros de la Redacción, editores, amigos de la vida a los que les ofrece gratitud por los informes, sugerencias y todos quienes consultó y pidió opinión para enriquecer su ficción. Entre ellas figuran incorporados los periodistas platenses Hugo Alconada Mon y Luciano Román.

Es un relato que puede calificarse de policial pero que introduce fórmulas propias de la novela experimental, cuyo precursor en la Argentina fue Macedonio Fernández

EL HOMBRE QUE QUERÍA MATAR A PÉREZ-REVERTE

Jorge Fernández Díaz

Editorial: Planeta

Páginas: 208

Precio: $34.900