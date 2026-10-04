El libro japonés que propone tres días con un gato

Un gato para los días difíciles, del escritor japonés Kiyoshi Shigematsu, desembarcó en las librerías argentinas con una propuesta que combina historias sobre vínculos humanos, pérdidas y segundas oportunidades con la presencia de siete gatos capaces de modificar la vida cotidiana de sus protagonistas.

La obra transcurre alrededor de un particular establecimiento de Tokio que permite llevarse uno de sus gatos durante tres días y dos noches. Las reglas son estrictas: los animales deben regresar cumplido el plazo, comer únicamente el alimento proporcionado por el lugar y conservar siempre la manta que los acompaña desde pequeños.

A partir de esa premisa se desarrollan siete historias atravesadas por problemas como el desempleo, las dificultades económicas, la infertilidad, el bullying, el envejecimiento, la soledad y las crisis familiares. Los gatos no solucionan esos conflictos, sino que funcionan como una compañía capaz de provocar cambios en la manera en que los personajes enfrentan sus vidas.

Aunque aparece como una novedad en el mercado argentino, el libro tiene una historia de casi dos décadas. Su título original es Blanket Cats y fue publicado en Japón en 2008. Con el paso de los años amplió su circulación internacional y llegó al mercado anglosajón entre 2024 y 2025.

El éxito de la historia también trascendió las páginas. En 2017, la televisión pública japonesa NHK realizó una adaptación de siete episodios inspirada en la obra, aunque con modificaciones respecto de la trama original.

Shigematsu, nacido en Okayama en 1963, es un reconocido autor japonés y ganador del prestigioso Premio Naoki. Su trayectoria también incluye una particular incursión en los videojuegos: participó en la escritura de las historias que reconstruyen los recuerdos del protagonista de Lost Odyssey, publicado para Xbox 360.

La edición en castellano fue publicada por Newton Compton Editores, traducida por María Lobo García y cuenta con 320 páginas. La editorial registra su aparición en España en septiembre de 2025, mientras que en Argentina Cúspide señala una fecha de publicación de julio de 2026.

Así, Un gato para los días difíciles se incorpora al auge internacional de la literatura japonesa contemporánea vinculada con los animales, la vida cotidiana y los vínculos afectivos, aunque con una particularidad: detrás de su apariencia de lectura reconfortante aparecen conflictos humanos como la pérdida, la incertidumbre y la necesidad de comenzar nuevamente.

Un gato para los días difíciles

Kiyoshi Shigematsu

Editorial:Newton Compton Editores

Páginas: 320

Precio: $26.500