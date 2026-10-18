El rock platense, contado por sus protagonistas

La historia del rock platense está hecha de canciones, recitales, bares, instrumentos y encuentros inesperados. También de episodios insólitos, noches que terminaron mal y mitos que circularon durante décadas. En El rock es puro cuento. Historias del Underground Platense, el músico Nenu Muñoz reúne ese universo en un libro de 620 páginas que reconstruye la memoria de una escena que nunca dejó de producir bandas y alimentar historias.

El volumen, resultado de cuatro años de investigación y recopilación de testimonios, recorre distintas etapas del movimiento: desde los años 80 hasta los 90, de los 90 a los 2000 y desde entonces hasta la actualidad. Las historias abarcan lo que sucedía antes, durante y después de los recitales, pero también los lugares donde tocaban los grupos, las costumbres de cada época y los cambios en los instrumentos y las formas de hacer música.

“Todas las historias que están contadas en el libro están escritas en primera persona, contadas por los propios protagonistas, por cantantes, bajistas, bateristas”, explica Muñoz en diálogo con EL DIA. Esa decisión permite recuperar experiencias desde la voz de quienes estuvieron ahí, incluso en episodios que con el tiempo adquirieron dimensiones de leyenda.

Entre las historias aparece, por ejemplo, la de un recital de la banda del Buzo que terminó a los tiros cuando un vecino irrumpió en el lugar y comenzó a disparar. También se reconstruyen episodios vinculados con figuras reconocidas del rock, como Dee Dee Ramone, que habría pasado por un boliche platense, y Pappo, quien, disconforme con los músicos con los que iba a tocar, habría terminado compartiendo un ensayo con integrantes de Caballo Loco, de City Bell, para luego subir al escenario con ellos.

Otra de las anécdotas involucra a Pájaro, cantante de 40 Escalones, que en 1995 trabajaba como barman en el hotel Hyatt. Allí, según el relato recuperado por Muñoz, terminó tocando la guitarra junto a Keith Richards y Ron Wood, de los Rolling Stones, durante una zapada.

El libro combina estos episodios con información sobre las bandas, los espacios de encuentro y la evolución de la escena. También retrocede hasta mediados de los años 60 para mostrar que la historia local del rock comenzó antes de la consolidación del underground. Entre los antecedentes menciona a Los Cluster, una banda formada en 1966 por dos jóvenes del barrio El Mondongo.

Para Muñoz, la relación entre La Plata y el rock es profunda y sostenida en el tiempo. “La relación es sanguínea, constante y la ciudad da muchos hijos constantemente del rock”, sostiene. En ese recorrido aparecen nombres que trascendieron el circuito local, como Los Redondos, Guasones, Estelares y Peligrosos Gorriones, junto con proyectos de generaciones posteriores, como El Mató a un Policía Motorizado, Cruzando el Charco y Sueño de Pescado.

Con historias breves, algunas risueñas, otras inquietantes y varias difíciles de creer, El rock es puro cuento busca conservar una parte de la memoria cultural de la ciudad. “Es un libro muy variado”, resume su autor, que espera que los ejemplares lleguen a lectores de distintos puntos del país y del exterior.

El libro se consigue en la librería Rayuela de La Plata o contactando directamente a Muñoz. Además, el autor anunció que el 10 de noviembre, a las 18, presentará el material en el auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, en 19 y 51.

El Rock es puro cuento

Nenu Muñoz

Con historias diversas, el libro busca conservar una parte de la memoria cultural de la Ciudad