El romance de nuestras lágrimas

Repasando las hojas de mi almanaque, reviví nuevamente mi amor, tantos momentos hermosos y dulces que disfrutamos y que aún invaden mi corazón. Pero hay también allí un deseo ausente que hoy anhelo compartir. Quiero decirte algo pequeña; sí, sí, como has escuchado ¡Quiero acercarme aún más a ti!, quiero que dejemos de ser dos y convertirnos en uno. Además, mi reina, quiero hacerte una invitación, quiero invitarte a llorar. Pero no con llanto de tristeza ¡ni tampoco de aflicción! Quiero llorar de alegría, quiero llorar de emoción, quiero que nuestras lágrimas tengan también su fusión. Pero ¿qué pasa mujer, qué sucede?, un sollozo muy fugaz a mi oído ha llegado. ¿Estás llorando, mi amor? Tu respiración lo dice, ¡quisiera verte llorar! pero no puedo, mis lágrimas no me dejan verte. ¡Acércate, muñequita! La invitación aceptaste, por eso en este día mis lágrimas quiero darte para que junto a las tuyas en esta hora se fundan para que por siempre juntas, sólo broten por Amor.
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