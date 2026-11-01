Erzsébet Báthory: la condesa que quiso vencer al tiempo

Bosques helados, noches interminables y una aristócrata dispuesta a desafiar los límites de lo humano. En ese escenario de la Europa Central del siglo XVI transcurre Maldita, la nueva novela de Florencia Canale, que recupera la historia de Erzsébet Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta, una de las figuras más inquietantes de la historia europea.

Nacida en el seno de uno de los clanes más poderosos de Hungría, Báthory quedó asociada a una leyenda que atravesó los siglos: la de una mujer que habría recurrido a la sangre de jóvenes para intentar preservar su belleza y escapar del envejecimiento. Sobre esa figura, en la que conviven los hechos históricos y las construcciones legendarias, Canale levanta un relato que no se limita a reproducir los aspectos más oscuros de su protagonista.

El centro de la historia es una obsesión: la juventud eterna. Para la condesa, el paso del tiempo representa una amenaza que no puede aceptar. La belleza, lejos de ser una cualidad pasajera, se convierte en una necesidad que determina sus actos y termina por conducirla hacia un territorio de violencia sin límites. La sangre de muchachas y niñas aparece entonces como un supuesto remedio contra la pérdida de aquello que considera indispensable.

La novela se adentra en esa lógica perversa sin atenuar la brutalidad de sus acciones. Canale construye a una mujer atravesada por deseos y contradicciones, cuya posición social le permite moverse en un mundo de privilegios mientras, en secreto, desarrolla prácticas atroces. La aristócrata no aparece únicamente como una criatura salida de una leyenda de terror, sino como un personaje cuya desmesura permite explorar los mecanismos de una obsesión llevada hasta sus últimas consecuencias.

UNA HISTORIA ENTRE EL PODER Y LA CRUELDAD

El universo de Maldita encuentra en la Europa Central un escenario acorde con la oscuridad del relato. Los castillos, las residencias aristocráticas, los inviernos rigurosos y las calles de la época conforman el marco de una historia en la que el poder y la violencia conviven bajo las apariencias del orden social.

Uno de los pasajes de la novela sitúa a Erzsébet en Viena, adonde llega junto con su esposo, Ferencz Nádasdy. La residencia que adquieren se convierte en un espacio cargado de historia, pero también en el escenario de las actividades secretas de la condesa. Mientras durante el día participa de la vida de los círculos privilegiados, al caer el sol se interna en calles apartadas en busca de jóvenes a las que atrae mediante promesas de trabajo y una vida mejor.

El contraste entre esos dos mundos acentúa el carácter siniestro del personaje. En la intimidad de la casa, las promesas se transforman en sometimiento y el silencio de los espacios aristocráticos queda interrumpido por los gritos de las víctimas. La violencia llega incluso a inquietar a los religiosos del convento situado frente a la residencia, desde donde comienzan a reaccionar ante lo que sucede durante las noches.

La relación con su esposo también forma parte de esa trama. Nádasdy no permanece completamente ajeno a las prácticas de Erzsébet: en algunos episodios, según el relato, observa sus acciones y luego comparte con ella la intimidad de una vida que se sostiene sobre el secreto.

LA BELLEZA COMO MANDATO

La historia de la Condesa Sangrienta permite a Canale abordar una cuestión que excede el marco histórico de la novela. ¿Qué ocurre cuando la necesidad de conservar la belleza se transforma en una exigencia capaz de imponerse sobre cualquier límite? La autora encuentra en la obsesión de Báthory una forma extrema de interrogar el mandato social que asocia la juventud con el valor y convierte el envejecimiento en una amenaza.

Sin justificar las atrocidades de su protagonista, la narración evita los retratos simples y los juicios que clausuran cualquier posibilidad de indagación. La crueldad permanece en primer plano, pero también lo hace la complejidad de una figura que sigue provocando preguntas siglos después de su existencia.

Florencia Canale, nacida en Mar del Plata en 1963, es escritora y periodista, y una de las referentes argentinas de la novela histórica. Su bibliografía incluye títulos como Pasión y traición, Amores prohibidos y Lujuria y poder, en los que también explora las relaciones entre deseo, poder y vida privada.

Con Maldita, la autora vuelve sobre una figura histórica convertida en mito para indagar en el reverso de una búsqueda aparentemente universal: la de conservar la juventud. En el caso de Erzsébet Báthory, ese deseo adquiere una dimensión monstruosa. La leyenda de la condesa sigue viva, pero la novela desplaza la mirada hacia aquello que la vuelve incómoda: una obsesión por la belleza que, llevada al extremo, termina por borrar cualquier frontera moral.

MALDITA FLORENCIA CANALE

Editorial: Planeta

Páginas: 328

Precio: $39.900 Planeta328$39.900