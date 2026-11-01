Esas fechas históricas y universales

El 3 de Marzo de 321 Constantino decreto descanso el Dia del Sol llamado Dies Solis, una jornada que se convirtió en un antecedente del descanso dominical.

Hubo otra norma de similares características el 3 de Julio de 321, siendo ambas registradas en el Código Justiniano y el Código Teodosiano.

Ya en el año 386 un 3 de Noviembre Teodosio I declara “En el Dia del Sol, que nuestros antepasados llamaron Dia del Señor”. En ese día no podía haber litigios ni acciones jurídicas. Así, el Dia del Señor pasó a ser llamado Domingo. Muy importante para el cristianismo por que ese día resucitó Jesús. El decreto del año 386 fue redactado en Aquileya y el 24 de Noviembre del citado año fue conocido en Roma.

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