El 3 de julio de 2021, María Moreno estaba escribiendo en su casa cuando sintió una extraña debilidad en la mano derecha. Una flojera suave, sin dolor, que de pronto le impidió continuar con la frase que tenía entre manos. Algo no funcionaba. Intentó pedir ayuda, golpeó la mesa para llamar la atención de los vecinos y, en medio de aquella confusión, hubo algo que todavía le preocupaba: terminar lo que estaba escribiendo. El accidente cerebrovascular que sufrió ese día le paralizó la mitad derecha del cuerpo y afectó seriamente su habla. Para una escritora diestra, la pérdida de esa mano significaba mucho más que una limitación física.

De aquella experiencia nació La merma (Random House, 2025), un libro que acaba de obtener el Premio Fundación Medifé Filba, en su séptima edición. Elegida por un jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls, la obra se impuso entre cinco finalistas: Hija biográfica, de Romina Paula; Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi; La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón, y López López, de Tomás Downey. El reconocimiento incluye una dotación de seis millones de pesos.

El jurado encontró en el libro una vitalidad que desborda cualquier clasificación genérica. Guerriero lo definió como una caja capaz de contener a toda María Moreno y destacó que su escritura parece saber más que la propia autora. Cabezón Cámara, por su parte, subrayó la capacidad de la obra para enlazar el deterioro de un cuerpo con la historia y el estado de la cultura contemporánea. Pauls resaltó especialmente su potencia cómica: la posibilidad de extraer entusiasmo y vitalidad de una experiencia devastadora.

LA OBRA

Pero La merma no es un relato de recuperación en el sentido convencional. No hay aquí una heroína que atraviesa obstáculos para recuperar su antigua vida, ni una moraleja sobre la voluntad individual. Moreno se resiste a convertir su experiencia en una historia edificante. Prefiere observar, registrar y diseccionar. Incluso aquello que podría resultar más incómodo: la dependencia de otros, las funciones corporales que dejan de responder, los procedimientos médicos, la intimidad de una internación y la convivencia forzada con desconocidos.

Durante seis meses permaneció internada en la Clínica Basavilbaso, en un contexto todavía atravesado por las consecuencias de la pandemia. Allí encontró un universo que rápidamente se convirtió en materia de escritura. Los pacientes, sus miedos, sus conversaciones, las relaciones con el personal médico y las pequeñas disputas cotidianas aparecen bajo su mirada de cronista. La autora no abandona su oficio ni siquiera cuando su propio cuerpo se convierte en el principal objeto de observación.

La ironía es una herramienta fundamental para atravesar ese territorio. Moreno se burla de los imperativos de la rehabilitación, de la obsesión ajena por hacerla caminar y de los mecanismos de poder que organizan la vida hospitalaria. También cuestiona la idea de que recuperar la condición de bípedo sea una condición indispensable para la humanidad. Su preocupación, en cambio, pasa por volver a escribir. ¿Por qué los demás parecen más interesados en que camine que en que pueda recuperar aquello que verdaderamente organiza su vida?

La respuesta está, en buena medida, en el propio libro. Después del ACV, Moreno encontró una manera de regresar al teclado: comenzó a escribir con un solo dedo de la mano izquierda. La dificultad física modificó también su relación con el lenguaje. La velocidad de las ideas ya no podía acompañarse con la misma facilidad y las frases debieron adaptarse a un ritmo distinto. La autora reconoce que abandonó parte de sus excesos barrocos y sus enumeraciones interminables. Llegó a la síntesis por un déficit, no por voluntad.

Esa transformación no implica la pérdida de su voz. Continúan allí la irreverencia, la asociación inesperada de ideas, la crítica cultural y la capacidad de encontrar humor en los lugares menos previsibles. También aparece una reflexión sobre la vejez, la discapacidad, el deseo y los mandatos estéticos que organizan nuestra relación con el cuerpo. La mitad derecha, inmóvil, obliga a reconsiderar aquello que durante toda una vida había parecido natural.

En ese sentido, el libro excede la experiencia individual. Moreno descubre, a partir del accidente, una realidad que antes observaba desde afuera: la de quienes viven con una discapacidad y deben enfrentarse no solo a las limitaciones físicas, sino también a las expectativas y prejuicios de los demás. Su mirada política aparece en esa incomodidad, en el rechazo a ser reducida a una paciente y en la decisión de no aceptar que su identidad quede definida por aquello que ya no puede hacer.

Hay, además, una continuidad con una obra que desde hace décadas cruza periodismo, ensayo, autobiografía y literatura. Autora de Black out, El affair Skeffington, Banco a la sombra y Oración, entre otros títulos, Moreno construyó una escritura difícil de encasillar, atenta a los márgenes y dispuesta a desafiar las convenciones. En La merma, esa búsqueda encuentra un nuevo territorio: el propio cuerpo.

La merma

Autor: María Moreno

Editorial: Penguin

Páginas: 160

Precio: $37.500