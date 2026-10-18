“Flores de nuestro jardín”, la antología que reúne a poetas jóvenes platenses

El sábado 31 de octubre se presentará Flores de nuestro jardín, una antología poética que reúne las voces de nueve jóvenes escritores del Gran La Plata. El encuentro será desde las 18 en La Plata, y contará con la participación de los autores y autoras que integran el libro.

La publicación es el resultado del primer Certamen de Poesía Sub20 “Lara Tolosa Chaneton”, organizado este año por Entonces Ediciones en el marco de los cinco años de trabajo de la editorial artesanal. La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de hasta 20 años residentes en La Plata, Berisso y Ensenada, con el objetivo de abrir un espacio para nuevas voces de la poesía local.

El libro reúne poemas de Renata Banicevic, Laia Galestok, León Dias Mariani, Micaela Saldaño, Rafaela Grilli, Justina Mika Celi, Santino Di Filippo, Ema Fouillet y Juan Nicolás Porterie. La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Julieta Cingolani, poeta y editora; Julissa Erretegui, artista visual, actriz y poeta; y Azul Blanco, estudiante de Letras.

Además de reunir las obras, el proyecto propone una experiencia que excede la escritura. Los propios participantes trabajaron junto a las editoras en la elaboración de los ejemplares: cada libro fue impreso, ensamblado y cosido a mano, uno por uno. De esta manera, la antología también funciona como una instancia de aprendizaje e intercambio en torno a la producción editorial.

La práctica artesanal es uno de los ejes de Entonces Ediciones, un proyecto independiente nacido en 2021 de la mano de Cingolani y Rocío Bergé. La editorial propone que los autores se involucren en la fabricación de sus libros, desde la elección de materiales hasta el armado final, y que cada ejemplar conserve sus particularidades.

En una valoración de la antología, la poeta Tatiana Fabrizio destacó la potencia de las voces reunidas y la decisión de cada participante de asumir su propia palabra. Su lectura pone el acento en la fuerza de una escritura que encuentra en la poesía una forma de expresión personal y colectiva.

Asimismo, el certamen lleva el nombre de Lara Tolosa Chaneton, una adolescente platense que murió por suicidio en 2017, a los 15 años, en un colegio platense. La convocatoria busca mantener viva su memoria a través de la poesía y generar un espacio para que las nuevas generaciones encuentren un lugar donde expresar sus voces.

Con Flores de nuestro jardín, la editorial suma una nueva experiencia a su recorrido y abre un espacio para que jóvenes del Gran La Plata publiquen sus textos y participen de todo el proceso de creación de un libro.