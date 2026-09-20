Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Coyote contra Acme (cast.).-- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).-- 20:40

Pepita La Pistolera (cast.).-- 12, 15:50, 18, 20:10, 22:50

El heladero (cast.).-- 14:05

El heladero (subt.).-- 23:10

Oasis: Don’t Look Back In Anger (subt.).-- 22:20

La guerra de los últimos (subt.).-- 20:40

La guerra de los últimos (cast.).-- 18:20

Obsesión (cast.).-- 23:10

One Piece: La Película (subt.).-- 18, 19:20

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).-- 12, 14, 16

El final de la Calle Oak (cast.).-- 14, 16:10, 21

Toy Story 5 (cast.).-- 12

CINEMA CITY

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La Odisea (cast.).-- 12, 21:50

Yo, Narciso (cast.).-- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 20:20, 22:40

Resident Evil: Noche Cero (cast.) (4D).-- 12, 16:40, 21:20

Resident Evil: Noche Cero (subt.) (4D).-- 23:10

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).-- 13:50

Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D)+(3D).-- 18:30

Código: Venganza (subt.).-- 18

Los colores del tiempo (subt.).-- 15:20

CINEMA OCHO

(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche Cero (cast.).-- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche Cero (subt.).-- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).-- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).-- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).-- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40

CINEMA PARADISO

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

La negociación (subt.).-- 21

La Odisea (cast.).-- 12:45

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta (cast.).-- 23:10

Sólo por una noche (cast.).-- 16:10

Una quinta en Portugal (subt.).-- 18:20

El árbol mágico (subt.).-- 14:55, 18:50

Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).-- 12:20, 17:30

Hechizo de amor: La magia continúa (subt.) 20:10, 22:50

La invitación (subt.).-- 16:30, 21:05

Moana (cast.).-- 12

Terminator 2: El Juicio Final (cast.).-- 23:15

Toy Story 5 (cast.).-- 14:15

Minions y Monstruos (cast.) (3D).-- 14:15

Minions y Monstruos (cast.).-- 12:15

Tres Adioses (subt.).-- 16:20, 20:40

Yo, Narciso (cast.).-- 18:30, 22:50

CINEMA ROCHA

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La Odisea (subt.) (Atmos).-- 18:50

La Odisea (cast.).-- 15:20

La Odisea (subt.).-- 12, 21:55

Michael (subt.) (Atmos).-- 22:20

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).-- 12:40, 15:50

Spider-Man: Un Nuevo Día (subt.).-- 18:40

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).-- 12, 14:10

Toy Story 5 (cast.).-- 16:20

Zona Cero (cast.).-- 18:35, 20:55

Zona Cero (subt.).-- 23:15