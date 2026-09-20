Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Coyote contra Acme (cast.).-- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).-- 20:40
Pepita La Pistolera (cast.).-- 12, 15:50, 18, 20:10, 22:50
El heladero (cast.).-- 14:05
El heladero (subt.).-- 23:10
Oasis: Don’t Look Back In Anger (subt.).-- 22:20
La guerra de los últimos (subt.).-- 20:40
La guerra de los últimos (cast.).-- 18:20
Obsesión (cast.).-- 23:10
One Piece: La Película (subt.).-- 18, 19:20
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).-- 12, 14, 16
El final de la Calle Oak (cast.).-- 14, 16:10, 21
Toy Story 5 (cast.).-- 12
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La Odisea (cast.).-- 12, 21:50
Yo, Narciso (cast.).-- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 20:20, 22:40
Resident Evil: Noche Cero (cast.) (4D).-- 12, 16:40, 21:20
Resident Evil: Noche Cero (subt.) (4D).-- 23:10
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).-- 13:50
Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D)+(3D).-- 18:30
Código: Venganza (subt.).-- 18
Los colores del tiempo (subt.).-- 15:20
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Resident Evil: Noche Cero (cast.).-- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Resident Evil: Noche Cero (subt.).-- 18:30, 23
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).-- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).-- 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).-- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
La negociación (subt.).-- 21
La Odisea (cast.).-- 12:45
Scary Movie: Terroríficamente incorrecta (cast.).-- 23:10
Sólo por una noche (cast.).-- 16:10
Una quinta en Portugal (subt.).-- 18:20
El árbol mágico (subt.).-- 14:55, 18:50
Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).-- 12:20, 17:30
Hechizo de amor: La magia continúa (subt.) 20:10, 22:50
La invitación (subt.).-- 16:30, 21:05
Moana (cast.).-- 12
Terminator 2: El Juicio Final (cast.).-- 23:15
Toy Story 5 (cast.).-- 14:15
Minions y Monstruos (cast.) (3D).-- 14:15
Minions y Monstruos (cast.).-- 12:15
Tres Adioses (subt.).-- 16:20, 20:40
Yo, Narciso (cast.).-- 18:30, 22:50
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
La Odisea (subt.) (Atmos).-- 18:50
La Odisea (cast.).-- 15:20
La Odisea (subt.).-- 12, 21:55
Michael (subt.) (Atmos).-- 22:20
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).-- 12:40, 15:50
Spider-Man: Un Nuevo Día (subt.).-- 18:40
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).-- 12, 14:10
Toy Story 5 (cast.).-- 16:20
Zona Cero (cast.).-- 18:35, 20:55
Zona Cero (subt.).-- 23:15
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