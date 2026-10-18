Guía de cines

CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 18:05, 22:50
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15
Escuela de monstruos (cast.).- 12, 14:20
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 14, 16
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40
Guardianes del museo 2 (cast.).- 12:10, 16:30
Quiero tu sexo (cast.).- 18:40, 20:45
Quiero tu sexo (subt.).- 22:50
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La caída de la ballena (cast.).- 12, 16:35
La caída de la ballena (subt.).- 21:10
La caída de la ballena (cast.) (4D).- 18:50
La caída de la ballena (subt.) (4D).- 23:15
Street Fighter (cast.).- 18:50
Street Fighter (subt.).- 14:15, 23:20
Street Fighter (cast.) (4D).- 16:30, 21
Cars (cast.) (4D).- 12, 14:15
Cars (cast.).- 13, 15:30, 18
Los Juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1) (subt.).- 20:30
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 23:15
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Street Fighter (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 21:05
Street Fighter (subt.).- 18:50, 23:20
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 14, 18:20
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (subt.).- 16:20, 20
El corazón de la bestia (cast.).- 12, 18:20
El corazón de la bestia (subt.).- 16, 20:35, 22:55
La casa (cast.).- 12, 14:10, 16, 19, 21:05, 23:10
La invitación (subt.).- 14, 18
La Odisea (subt.).- 22:30
La isla olvidada (cast.).- 12, 14
La vida es así (subt.).- 16
Tiempos de ilusión (subt.).- 18:35, 20:55
Yo, Narciso (cast.).- 23:15
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
La caída de la ballena (cast.) (Atmos).- 18:40, 23:15
La caída de la ballena (subt.) (Atmos).- 14:20, 16:35
Street Fighter (cast.) (Atmos).- 12
Street Fighter (subt.) (Atmos).- 20:55
Digger (subt.).- 22:40
Hope (subt.).- 16:30, 19:30
Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:25
Minions y Monstruos (cast.).- 12:20
La Odisea (cast.).- 12
La Odisea (subt.).- 17:20
Madre siniestra (cast.).- 15:20, 22:40
Madre siniestra (subt.).- 20:40
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