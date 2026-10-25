Historia, mito, leyenda

El famoso relato del rey Arturo reúne los aspectos citados en el título, ya que en Gran Bretaña hubo luchas contra los romanos y los anglosajones, aunque la existencia del personaje no está probada.

En 829 o 830 aparece el nombre del rey Arturo. Ya antes, san Gildas, en el siglo VI, habla del gran triunfo britano en la batalla de Badon, pero no nombra a Arturo. Gododdin, un poema del País de Gales, parece mencionarlo, aunque muchos lo discuten. Eso sí, los Annales Cambriae lo asocian con el héroe de Badon.

En 1136, Godofredo desarrolla el mito y la leyenda. Dice que Arturo es hijo del rey Uther Pendragon y aparece el mago Merlín, su consejero. Aquí podemos ver un antecedente de los consejeros reales y la importancia de la cultura.

En 1155 aparecen en los escritos de Wace la Tabla Redonda y los doce caballeros. La Tabla Redonda es un símbolo de igualdad, y en el asiento especial se sienta Galahad por sus grandes virtudes.

Chrétien de Troyes introduce el Santo Grial y el castillo del Rey Pescador, llamado así porque Perceval lo descubrió mientras pescaba. Se trataba de un viejo rey herido. En el castillo, el caballero vio un objeto muy valioso que llamaban Grial, trasladado procesionalmente. Sin embargo, no auxilió al soberano ni preguntó qué era el misterioso vaso.

En El caballero de la carreta, Troyes introduce el mundo feérico (el de las hadas) y menciona a una mujer misteriosa que le entrega a Lancelot un anillo. Se trata de un vago relato de la Dama del Lago.

En 1200, Robert de Boron asocia la copa con el Santo Grial, en el que José de Arimatea recoge la sangre de Jesús. Se dice que es la misma copa de la Última Cena, lo que le da al relato un aspecto místico.

En los relatos franceses, Niniane era la Dama del Lago, quien recibió conocimientos mágicos de Merlín, aunque luego el relato continúa de otra manera. Boron habla de la espada de piedra que Arturo desenterró y que lo convirtió en rey. En los relatos galos se consolidan la figura de la dama y la de Excalibur.

En 1485, Thomas Malory cuenta que Merlín llevó a Arturo hasta un lago y que la citada mujer le entregó una espada denominada Excalibur, que convirtió a nuestro héroe en guerrero. Su vaina impedía que sangrara si era herido.

En la obra anónima La búsqueda del Santo Grial, Galahad, Perceval y Bors llegan adonde se encuentra la sagrada reliquia. Galahad la contempla y fallece; luego es elevado al cielo. Perceval, que había alcanzado una gran maduración, ingresa en la vida religiosa, mientras que Bors, el fiel compañero, comunica el hallazgo.

Como se ve, la búsqueda no era una aventura militar, sino un recorrido espiritual relacionado con la moral, la lealtad y la justicia.

La versión de Malory es la que más ha llegado hasta la actualidad. La literatura cuenta que Arturo va al continente para luchar contra el emperador romano Lucio. Deja el trono a su hijo o sobrino Mordred, quien lo usurpa. A su regreso, ambos combaten en la batalla de Camlann. El usurpador muere y Arturo resulta herido, por lo que es trasladado a la isla de Ávalon, un lugar fértil, pantanoso y con manzanares.

En el castillo ubicado en las alturas, según la leyenda, Arturo no murió y espera su retorno. Esto nos muestra el relato de La muerte de Arturo. La isla podría referirse a Glastonbury, ya que los monjes informaron en 1191 que habían descubierto una sepultura con la inscripción «Arturo y Ginebra».

Como conclusión, podemos decir que los relatos artúricos tienen características históricas, legendarias, míticas —por sus personajes de ficción— y místicas, por la asociación del Santo Grial con la Última Cena y la sangre divina de Jesús.

Hubo ciertamente luchas de los britanos contra los romanos y los anglosajones, así como héroes celtas, pero estos hechos no prueban fehacientemente la existencia del rey Arturo. Los relatos nos muestran un camino de moral, justicia, sacrificio, elevación espiritual y religiosidad.