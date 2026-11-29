Franz Kafka necesitó dieciséis días para escribirle a su padre. Entre el 4 y el 20 de noviembre de 1919, en Schelesen, Bohemia, llenó unas cien páginas de reproches, recuerdos y explicaciones. Tenía 36 años. La carta estaba dirigida a Hermann Kafka, pero nunca llegó a sus manos: Franz se la entregó a su madre para que se la hiciera llegar y ella, según relató Max Brod, se la devolvió sin dársela a su marido. El destinatario nunca la leyó. El texto se publicó en 1952, cuando su autor ya había muerto.

Más de un siglo después, aquella carta que quedó detenida en el ámbito familiar parece haber encontrado una descendencia literaria. Son libros escritos por hijos que necesitan dirigirse a un padre muerto, desaparecido, ausente o demasiado presente.

Algunos buscan reconstruir una vida; otros, entender una herencia o poner en palabras una historia que también es colectiva. En la Argentina y en América Latina, esa correspondencia entre padres e hijos fue tomando la forma de un territorio propio.

UN NOMBRE PARA EL GÉNERO

La crítica encontró una denominación para buena parte de esos libros: “literatura de hijos”. Algunos nombres: Alberto Fuguet, presentado como el primero en Chile, Alejandro Zambra, Nona Fernández, Laura Alcoba, Patricio Pron, Félix Bruzzone, Julián López. Pron contó que le interesaba estar cerca de esos autores, aunque también advirtió que los escritores no eligen cómo se leen sus libros.

La genealogía, sin embargo, es más extensa. Se podría mencionar a Edmund Gosse, en la tradición del hijo que se convierte en biógrafo de su padre. También, identificar continuidades latinoamericanas y mencionar a Héctor Abad Faciolince, Roberto Appratto y Pilar Donoso, tres nombres que permiten ampliar el mapa.

No todos escriben sobre lo mismo ni parten de experiencias semejantes. Pero comparten una operación: volver sobre la figura de los padres para encontrar, entre los recuerdos y los documentos, algo que todavía no termina de comprenderse.

LA SOMBRA DEL APELLIDO

Mauro Libertella nació en 1983 en Ciudad de México y se crió en Buenos Aires. Es hijo de los escritores Héctor Libertella y Tamara Kamenszain. Su padre murió en octubre de 2006 y siete años después publicó Mi libro enterrado (Mansalva), un volumen de 75 páginas que Random House reeditó en 2018.

Héctor Libertella, nacido en Bahía Blanca, había impulsado un canon distinto para pensar la tradición literaria argentina. Su nombre era también una herencia intelectual. En el libro, Mauro construye el retrato de ese padre que dejó una obra y una manera de leer, pero también el de un hijo que intenta encontrar su propia voz sin desprenderse de ese legado. No escribe desde afuera de la literatura paterna, sino desde el interior de una relación atravesada por ella.

En Chile, Pilar Donoso ensayó una operación parecida, aunque desde una historia familiar diferente. Nacida en España en 1967 y adoptada por el escritor José Donoso, publicó en 2009 Correr el tupido velo (Alfaguara). Para escribirlo trabajó sobre los 64 cuadernos de diarios del novelista y sobre sus propios recuerdos. Allí establece una diferencia fundamental: no pretende contar la historia de José Donoso, sino la de una hija que busca saber quiénes fueron sus padres. El libro está escrito a tres voces y fue el único que publicó. Pilar Donoso murió en 2011.

También el uruguayo Roberto Appratto (Montevideo, 1950-2025) eligió la primera persona para acercarse a esa relación. Definió Íntima (Amuleto, 2008) como “una versión de los hechos de mi padre en relación conmigo”. En 2022, el libro se reeditó junto con El origen de todo, dedicado a su madre. Appratto murió en Montevideo en octubre de 2025, a los 75 años. Su obra recuerda que esta literatura no se limita a la figura paterna: también puede ser una forma de volver sobre la madre y sobre el origen.

CUANDO LA HISTORIA ENTRA EN LA CASA

Hay padres cuya historia no termina en el ámbito privado. En algunos de estos libros, la figura paterna está atravesada por la violencia política, la militancia y las desapariciones. La reconstrucción de una vida familiar se convierte entonces, inevitablemente, en una forma de narrar la historia de un país.

Zambra, Pron, Appratto, Libertella, Bruzzone y Abad, entre tantísimos otros, son algunos de los escritores latinoamericanos que ahondaron en esta escritura

El colombiano Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) necesitó 19 años para escribir sobre el asesinato de su padre, el médico y activista de derechos humanos Héctor Abad Gómez, baleado por sicarios el 25 de agosto de 1987. El resultado fue El olvido que seremos, publicado en 2006. El título recupera el comienzo de un soneto atribuido a Borges que su padre llevaba manuscrito en la chaqueta. La historia llegó también al cine: su adaptación ganó un premio Goya en 2021.

En El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, publicado en 2011, Patricio Pron (Rosario, 1975), hijo de periodistas, se acerca a otra zona de esa herencia. El narrador regresa a la Argentina después de doce años para visitar a su padre enfermo, un hombre al que conoce poco. Durante esa visita comienza a reconstruir la militancia política de sus padres en los años setenta. En una entrevista, Pron contó que sus padres “tenían que aprobar este relato”. La novela fue traducida a diez idiomas.

Ese mismo año apareció Formas de volver a casa, del chileno Alejandro Zambra. Leídas en paralelo por críticos como Ignacio Echevarría, las novelas de Pron y Zambra suelen estudiarse como expresiones de una generación de escritores que busca narrar la dictadura desde el lugar de los hijos, no desde el de sus protagonistas directos.

Laura Alcoba, argentina que escribe en francés, también recorrió ese territorio. En La casa de los conejos (2007, publicada en español en 2008) y Los pasajeros del Anna C. (2012), reconstruye experiencias vinculadas con la militancia de sus padres. Son textos que la crítica ubica entre los relatos de los hijos de militantes, donde la memoria familiar y la historia política se vuelven difíciles de separar.

En el caso de Félix Bruzzone, esa relación está marcada desde el comienzo por una ausencia. Nació en agosto de 1976. Su padre, Félix Roque Giménez, había desaparecido en marzo de ese año; su madre, Marcela Bruzzone Moretti, desaparecería después. Fue criado por sus abuelos maternos. En 2008 publicó el libro de relatos 76 y la novela Los topos (Mondadori), cuyo narrador es hijo de desaparecidos y observa con distancia la militancia en H.I.J.O.S. La crítica señala que la novela parte de una situación autobiográfica, pero también que se aparta de las políticas partidarias y de identidad. Bruzzone no busca reconstruir una historia de manera convencional: trabaja con la ficción para explorar los límites de una herencia que no necesariamente quiere aceptar.

Julián López (Buenos Aires, 1965) escribió desde una experiencia diferente. No es hijo de desaparecidos, pero en Una muchacha muy bella (Eterna Cadencia, 2013) narra la historia de un nene de siete años y su madre, que viven en la clandestinidad hasta que a ella se la llevan. López contó que la novela nació cuando, durante un viaje en colectivo, se le apareció la imagen de su madre. También dijo que ese libro “me hizo escritor”. La Revista Ñ lo eligió como novela del año y fue publicado en Francia, Holanda y Estados Unidos, entre otros países. Es una historia de madre e hijo que, desde otro lugar, también participa de esta conversación literaria sobre la familia, la ausencia y la memoria.

LA CARTA QUE LLEGA

Kafka le escribió a un padre vivo. No consiguió que lo leyera, pero dejó unas cien páginas en las que intentó explicar qué había significado crecer bajo su sombra. Los escritores que vinieron después encontraron otros destinatarios: padres muertos, desaparecidos, ausentes o convertidos en figuras difíciles de separar de la propia identidad. Sus cartas, esta vez, sí llegaron a destino. No necesariamente al destinatario, sino a los lectores.

En algunos casos, como los de Libertella, Donoso y Appratto, el recorrido empieza en la intimidad de una casa, entre diarios, recuerdos y obras heredadas. En otros, como los de Abad Faciolince, Pron, Bruzzone y López, esa intimidad aparece atravesada por la historia política. Hay hijos que necesitan reconstruir una vida, otros que buscan entender una ausencia y algunos que recurren a la ficción para discutir incluso las formas en que esa herencia puede ser contada.

Las distancias también forman parte de cada libro. Abad Faciolince necesitó casi dos décadas para escribir sobre el asesinato de su padre. Pilar Donoso abrió 64 cuadernos de diarios. Bruzzone construyó un narrador que parte de su propia historia, pero no se limita a repetirla. Cada uno encontró una manera de acercarse a alguien que ya no puede responder.

Mauro Libertella lo expresó a través de una simetría difícil de olvidar: “A los 23 años él tuvo su primera novela y yo tuve su muerte”.