En un colegio militar de Lima, un grupo de adolescentes aprende que para sobrevivir hay que imponerse. La violencia funciona como una forma de organización, la obediencia es una obligación y la debilidad se paga con humillaciones. En ese universo, donde los alumnos son sometidos a una disciplina que busca convertirlos en hombres, Mario Vargas Llosa encontró el escenario para su primera novela. Publicada en octubre de 1963, La ciudad y los perros no solo significó su irrupción en la narrativa latinoamericana: también se convirtió en una de las obras que abrieron el camino del boom.

La historia transcurre principalmente en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde conviven jóvenes de diferentes procedencias sociales y económicas. Allí, los vínculos se construyen alrededor de la fuerza, las jerarquías y la necesidad de demostrar permanentemente una supuesta hombría. El sistema educativo impone un modelo de comportamiento que condiciona la personalidad de los cadetes.

El argumento comienza con el robo de las preguntas de un examen de química. El responsable es Porfirio Cava, integrante de un grupo clandestino conocido como el Círculo, liderado por un cadete al que llaman el Jaguar. Cuando Ricardo Arana, apodado el Esclavo, delata al responsable, se desencadena una serie de enfrentamientos que terminará con su muerte durante una práctica de tiro.

La versión oficial sostiene que el disparo fue accidental. Sin embargo, Alberto Fernández, conocido como el Poeta, sospecha que hubo una venganza. Convencido de que el Jaguar asesinó a su compañero, decide denunciarlo ante las autoridades. El intento de esclarecer lo ocurrido termina enfrentándolo con sus compañeros y con una institución más preocupada por preservar su prestigio que por conocer la verdad.

A partir de ese conflicto, Vargas Llosa construye un relato sobre la violencia institucional, el abuso de poder y las distintas maneras de adaptarse a un ambiente hostil. El Jaguar representa la resistencia mediante la fuerza; el Esclavo, la incapacidad de incorporarse a las reglas impuestas; y el Poeta, la posibilidad de conservar cierta sensibilidad en un mundo que exige lo contrario.

Una experiencia transformada en ficción

La novela tiene un punto de partida autobiográfico, aunque no puede considerarse una reconstrucción fiel de la vida del escritor. Vargas Llosa estudió durante dos años en el Colegio Militar Leoncio Prado, entre 1950 y 1951. Aquella experiencia lo marcó profundamente y, cuando decidió dedicarse a la literatura, tuvo claro que quería convertirla en el escenario de su primera novela.

Comenzó a escribirla en Madrid, en el otoño de 1958, y la terminó en París, durante el invierno de 1961. El proceso fue extenso y exigente. En una carta enviada a Abelardo Oquendo a comienzos de 1959, describió las dificultades para avanzar: podía pasar horas corrigiendo una página o intentando cerrar un diálogo y, de pronto, escribir una docena de páginas sin detenerse.

El manuscrito original tenía unas 1.200 páginas y fue rechazado por distintas editoriales. En España, además, la publicación debía sortear las restricciones de la censura franquista. El hispanista francés Claude Couffon le recomendó acercarse a Carlos Barral, editor de Seix Barral, en Barcelona.

Aunque inicialmente sus asesores habían elaborado un informe desfavorable, Barral terminó leyendo el manuscrito y quedó impresionado. Le propuso presentarlo al Premio Biblioteca Breve, que ganó por unanimidad en 1962. Un año después llegó a las librerías y recibió también el Premio de la Crítica Española.

Una estructura que rompe con la linealidad

Uno de los aspectos que distingue a la obra es su construcción narrativa. Vargas Llosa no cuenta los acontecimientos de manera cronológica, sino que intercala distintos momentos de la vida de los protagonistas, alterna escenarios y modifica las voces narrativas. El lector conoce fragmentos del pasado antes de comprender completamente quiénes son algunos personajes y qué lugar ocupan en la historia.

La novela está dividida en dos partes, cada una compuesta por ocho capítulos, y un epílogo. Dentro de esa estructura aparecen episodios independientes que se conectan progresivamente y permiten reconstruir el conflicto central.

También varían los narradores. Alberto, el Boa, Ricardo Arana y el teniente Gamboa ofrecen distintas perspectivas sobre los acontecimientos. A través de monólogos interiores y relatos en primera persona, el escritor construye un universo en el que una misma situación puede adquirir significados diferentes según quién la cuente.

Esta técnica, que Vargas Llosa desarrollaría bajo el concepto de los vasos comunicantes, permite relacionar situaciones que ocurren en tiempos y lugares distintos para producir un sentido nuevo. La complejidad de la estructura contrasta con la sencillez aparente de la historia: un grupo de adolescentes, un colegio militar y una muerte que nadie parece dispuesto a investigar.

Una novela que incomodó a las instituciones

La aparición del libro provocó controversia en Perú. Parte de la comunidad educativa del Leoncio Prado consideró que la novela desprestigiaba al establecimiento, mientras que integrantes de las Fuerzas Armadas interpretaron el relato como un ataque a la institución militar.

La descripción de los castigos, los abusos y las relaciones de poder dentro del colegio contribuyó a esa reacción. La obra exponía una realidad que contrastaba con la imagen de disciplina y formación que el establecimiento buscaba proyectar.

Pero la crítica de Vargas Llosa iba más allá del internado. Los cadetes proceden de diferentes sectores sociales y sus relaciones reproducen los prejuicios y las divisiones de la sociedad peruana de los años cincuenta. Las diferencias económicas, raciales y regionales aparecen en los modos de relacionarse y en las jerarquías que organizan la vida cotidiana.

Con La ciudad y los perros, Vargas Llosa contribuyó a transformar la narrativa en español. La novela ayudó a superar las formas regionalistas que predominaban en buena parte de la literatura latinoamericana y abrió nuevas posibilidades para contar historias mediante estructuras complejas y múltiples perspectivas.

Más de seis décadas después, aquella primera novela conserva su capacidad de incomodar. Detrás de la historia de un grupo de cadetes aparece una pregunta más amplia sobre la formación de las personas, los mecanismos de obediencia y el precio que se paga cuando una institución decide protegerse antes que buscar la verdad.

La ciudad y los perros

Autor: Mario Vargas Llosa

Editorial: Alfaguara

Páginas: 488

Precio: $49.000

Mario Vargas Llosa, una figura central de la literatura latinoamericana

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936-Lima, 2025) fue uno de los escritores más importantes de la literatura en lengua española y una de las figuras centrales del boom latinoamericano, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. En 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, además del Premio Cervantes (1994) y el Príncipe de Asturias de las Letras (1986), entre otros reconocimientos.

Su trayectoria estuvo marcada por una extensa producción narrativa, ensayística y teatral. En sus novelas exploró especialmente la sociedad peruana, las relaciones de poder, la violencia, las desigualdades y los conflictos individuales. Alcanzó reconocimiento internacional con La ciudad y los perros (1963), a la que siguieron títulos fundamentales como La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977). También publicó novelas como La guerra del fin del mundo (1981), La fiesta del Chivo (2000) y El sueño del celta (2010). Además de su labor literaria, tuvo una activa participación política y fue candidato a la presidencia de Perú en 1990. Murió el 13 de abril de 2025, a los 89 años.