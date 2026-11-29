Hay algo que se repite en buena parte de los grandes clásicos de la literatura estadounidense: hombres que se internan en el mar, atraviesan bosques, escapan de sus casas o se embarcan en aventuras lejos de las obligaciones de la vida adulta. Para el crítico Leslie Fiedler, esa insistencia no es casual. Detrás de las historias de aventuras, los paisajes salvajes y las amistades masculinas se esconde una mitología nacional: la fantasía de un país que quiso nacer sin pasado y conservar para siempre su inocencia.

Esa es una de las hipótesis centrales de Amor y muerte en la novela estadounidense, publicado originalmente en 1960. En este ensayo, convertido en una obra fundamental y polémica de la crítica literaria, Fiedler recorre más de un siglo y medio de narrativa para identificar los deseos, temores y contradicciones que atraviesan la imaginación de Estados Unidos. Su método combina el psicoanálisis freudiano, la interpretación social y una lectura desprejuiciada de la literatura, sin establecer demasiadas diferencias entre las obras consagradas y los éxitos populares.

Nacido en Nueva Jersey en 1917 y fallecido en 2003, Fiedler fue un crítico dispuesto a incomodar. Su nombre había ganado notoriedad en 1948 con el ensayo ¡Vuelve a la balsa, Huck, cariño!, en el que planteaba que novelas aparentemente inocentes como Las aventuras de Huckleberry Finn y Moby Dick escondían fantasías de unión interracial y homoerótica. En Amor y muerte, aquella intuición se convierte en una interpretación mucho más amplia de la tradición literaria estadounidense.

Para entenderla, Fiedler parte de una diferencia con Europa. Mientras la novela europea se había desarrollado alrededor de los conflictos de clase, la aristocracia y las instituciones, Estados Unidos se imaginaba como un territorio nuevo, desprendido de la historia. La literatura de ese país heredó algunos modelos europeos, pero tuvo que transformarlos para adaptarlos a una sociedad que se pensaba a sí misma como una oportunidad de comenzar de nuevo.

De allí surge, según el crítico, una narrativa dominada por personajes que buscan escapar. Huck Finn abandona las convenciones sociales para navegar el Misisipi junto a Jim; los protagonistas de las novelas de aventuras se internan en territorios desconocidos; los marineros encuentran en el océano una alternativa a la vida en tierra firme. En Moby Dick, incluso, Fiedler encuentra algo más que una historia de navegación: una fantasía de libertad frente a las reglas de la sociedad.

Pero esa huida también tiene una dimensión sexual. El crítico sostiene que la novela estadounidense desarrolló una relación particularmente conflictiva con el deseo. Mientras la narrativa europea comenzó a explorar con mayor naturalidad el adulterio y la vida erótica, buena parte de sus pares estadounidenses permaneció aferrada a una concepción idealizada de la pureza femenina. Las mujeres aparecen como figuras distantes, casi sagradas, mientras los hombres encuentran en otros hombres vínculos de intimidad que la sociedad doméstica parece impedirles.

La naturaleza, el mar y la aventura se convierten así en escenarios de una libertad ambigua: permiten escapar de las obligaciones familiares y, al mismo tiempo, habilitan relaciones masculinas que Fiedler interpreta como homoeróticas, aunque no necesariamente sexuales. La amistad, la camaradería y la complicidad adquieren un significado que excede la aventura.

La tesis, desde luego, no estuvo libre de objeciones. Algunos críticos le reprocharon reducir las obras literarias a síntomas psicológicos y sociales, dejando en segundo plano sus valores estéticos. Irving Howe cuestionó precisamente esa tendencia a convertir a los escritores en casos de análisis. Sin embargo, la potencia de Fiedler reside también en su disposición a formular preguntas incómodas y a leer aquello que los textos parecen decir sin proponérselo.