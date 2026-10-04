La novela chilena que convierte a una isla en protagonista

Una isla perdida del sur de Chile, dos hermanos separados durante medio siglo y una pandemia que obliga al reencuentro son el punto de partida de El año en que hablamos con el mar, la novela del escritor chileno Andrés Montero que combina memoria familiar, oralidad, leyendas populares y elementos de realismo mágico.

Publicada en 2024 por La Pollera Ediciones, la historia sigue a los mellizos Julián y Jerónimo Garcés. Mientras uno decidió permanecer para siempre en la isla donde nació, el otro partió para conocer el mundo. Cincuenta años después, este último regresa en avioneta para una breve visita, pero la pandemia lo obliga a quedarse durante las cuatro estaciones.

Ese regreso abre antiguas heridas y recupera historias que parecían enterradas. Alrededor de los hermanos aparecen un pacto con el diablo, una campana de oro hundida, un cementerio sin cuerpos, naufragios y una taberna levantada dentro de un barco abandonado.

Una de las particularidades de la novela está en su narrador. No habla una sola persona, sino un “nosotros” colectivo formado por los habitantes de la isla, que recuerdan, discuten y reconstruyen los acontecimientos. El propio territorio termina funcionando así como otro personaje de la historia.

La estructura está vinculada con la trayectoria de Montero como narrador oral y con relatos transmitidos dentro de su propia familia. El autor explicó que algunas historias llegaron hasta él a través de su padre, quien, a su vez, las había escuchado de generaciones anteriores.

Aunque la isla de la novela es ficticia, posee características inspiradas en Isla Mocha, frente a las costas chilenas. Montero combina ese universo insular con acontecimientos contemporáneos como la pandemia y referencias al estallido social de Chile, aunque observados desde la distancia que impone el aislamiento.

El libro también consiguió reconocimiento fuera de Chile. Fue presentado en Buenos Aires junto a la escritora Selva Almada, llegó a otros mercados y su traducción italiana obtuvo en 2025 el Premio IILA-Literatura a la mejor traducción.

Además, El año en que hablamos con el mar obtuvo el Premio José Nuez Martín 2025, entregado en enero de 2026, luego de competir entre 80 obras. También fue finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago.

Con 223 páginas en la edición comercializada en Argentina, la novela construye a partir del reencuentro de dos hermanos una historia sobre la memoria, las raíces, las decisiones familiares y aquello que permanece cuando alguien abandona el lugar donde nació. El mar, la isla y sus habitantes terminan siendo las voces encargadas de conservar aquello que el paso del tiempo amenaza con borrar.

El año en que hablamos con el mar

Andrés Montero

Editorial: La Pollera Ediciones

Páginas: 223

Precio: $30.000