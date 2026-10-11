La paradoja argentina, analizada en un libro

¿La Argentina es un país condenado al fracaso o todavía conserva las condiciones necesarias para recuperar su desarrollo? Esa es la pregunta que atraviesa No somos un país de mierda (todavía). Una historia de cómo estamos, cómo estuvimos y hacia dónde vamos, el nuevo libro del economista Daniel Schteingart, publicado por Siglo XXI Editores a fines de septiembre de 2026.

A lo largo de 288 páginas, el investigador propone una radiografía económica y social del país basada en estadísticas, comparaciones internacionales y series históricas. Su objetivo es cuestionar las visiones extremas que presentan a la Argentina como una potencia desaprovechada o como una nación completamente deteriorada, sin reconocer los avances y retrocesos que conviven en su estructura.

Entre los principales indicadores, Schteingart destaca que la Argentina mantiene un Producto Bruto Interno (PBI) y una esperanza de vida superiores al promedio mundial, además de niveles relativamente bajos de mortalidad infantil y una elevada satisfacción con la vida. Sin embargo, estos resultados contrastan con la inflación persistente, la precarización laboral, el deterioro productivo y una alta percepción de corrupción.

Una de las principales conclusiones del libro es que los argentinos viven mejor que hace 50 o 100 años en numerosas dimensiones, especialmente en salud, educación y condiciones habitacionales. No obstante, el país perdió posiciones frente a otras economías que avanzaron a mayor velocidad, como Chile, España, Polonia y Corea del Sur.

El propio autor sintetizó esta contradicción como un proceso de “progreso en términos absolutos y decadencia en términos relativos”, una definición que permite explicar cómo la Argentina consiguió mejorar determinados indicadores sociales mientras retrocedía en su posición internacional.

La publicación también examina las transformaciones económicas durante el gobierno de Javier Milei y los desafíos que representan la inteligencia artificial, la transición energética, los cambios demográficos y el nuevo escenario geopolítico. A su vez, analiza la evolución de la pobreza, la desigualdad, el empleo, la producción y el funcionamiento del Estado.

El título recupera un artículo que Schteingart publicó en Revista Anfibia en 2017, denominado No somos un país de mierda. Nueve años después, el economista incorporó la palabra “todavía” para advertir sobre el riesgo de que el deterioro económico y social termine comprometiendo capacidades que el país construyó durante décadas.

La propuesta central es que la Argentina todavía cuenta con recursos, conocimientos e instituciones que pueden sostener una recuperación, aunque su permanencia no está garantizada.

Para el autor, el desafío consiste en proteger aquello que funciona y corregir los problemas estructurales sin recurrir a cambios bruscos de orientación política y económica.

Schteingart, director de Desarrollo Productivo y Sustentable de Fundar, publicó la obra en el marco de una colección conjunta entre esa organización y Siglo XXI Editores. El libro tiene 288 páginas, un precio de venta online informado de $29.900 y busca acercar al público general un debate sobre el pasado, el presente y las posibilidades de desarrollo de la Argentina.

NO SOMOS UN PAÍS DE MIERDA (TODAVÍA) DANIEL SCHTEINGART

Editorial: Siglo XXI

Páginas: 288

Precio: $29.900 Siglo XXI288$29.900